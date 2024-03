Handball

vor 49 Min.

Großer Einsatz lohnt sich für Haunstetter Handballer

Plus Landesliga-Männer ergattern Punkt gegen Spitzenreiter Anzing, die Bayernliga-Frauen des TSV sind dagegen chancenlos in Zirndorf.

Von Herbert Vornehm

Wieder einmal unterschiedliche Resultate erbrachten die BHV-Auftritte der Handballteams des TSV Haunstetten: Im Saison-Endspurt überzeugte die 1. Männermannschaft zu Hause gegen Spitzenreiter SV Anzing und luchste dem potenziellen Meister beim 25:25 (13:14) sogar einen Punkt ab. Nichts zu erben gab es auf der anderen Seite für die Frauen 2 im Rückspiel beim TSV Zirndorf mit einer 20:28(11:12)-Niederlage nach einer wiederum nicht erbaulichen Leistung.

Beim Spitzenspiel der Männer-Landesliga Süd in der Albert-Loderer-Halle wollten die fast 50 Prozent Gästefans unter den 300 Zuschauern den möglichen vorzeitigen Meistertitel ihres Teams feiern. Im Duell Dritter gegen Erster wurde durchgängig mit harten Bandagen gekämpft und das gute Schiedsrichtergespann Beinlich/Finsterwalder hatte oft alle Mühe, die Gemüter zu besänftigen. Anzing zeigte zwar die bessere Spielanlage, die Gastgeber aus Haunstetten legten jedoch ihre bekannten Tugenden in die Waagschale: Mit aufopferungsvoller Defensivarbeit konnte der ein oder andere Schwachpunkt im Angriffsspiel stetig kompensiert werden, und so hatte man sich sogar bis in die Endphase einen kleinen Vorteil erarbeitet (23:20, 55. Minute).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen