Handball-Duo geht mit viel Zuversicht ins Neue Jahr

Plus Die zwei Haunstetter Handball-Zöglinge Sarah Irmler und Max Horner wollen nach ihren Knieoperationen 2024 wieder voll durchstarten.

Exakt vor einem Jahr sah es noch richtig gut aus für die beiden Handball-Zöglinge des TSV Haunstetten Sarah Irmler, 26, und Max Horner, 25,: nach starken Leistungen hatten sich die beiden Augsburger in der 2. Bundesliga akklimatisiert und gehörten zweifellos zur Stammbesetzung bei Frisch Auf Göppingen und beim VfL Lübeck-Schwartau. Im Laufe des Jahres kamen allerdings für beide gravierende Rückschläge durch Knieoperationen, die es jetzt wegzustecken gilt.

Sarah Irmler musste sich bereits im März nach anhaltenden Beschwerden ein neues Kreuzband einsetzen lassen, Max ereilte dann das gleiche Schicksal im September. Jetzt arbeitet man fieberhaft am Comeback, wenngleich die Rückkehr auf das Hallenparkett hier verständlicherweise unterschiedlich terminiert ist: Während Irmler bereits vor Weihnachten gegen die SG Kirchhof erste "Gehversuche" starten konnte, wird es bei Horner voraussichtlich erst zur Vorbereitung für die nächste Saison klappen. Von den professionellen Gegebenheiten in ihren neuen Vereinen können die Beiden unisono nur schwärmen: "Trainingsbedingungen und Umfeld sind nahezu optimal und die verantwortlichen Trainer geben einen maximalen Input."