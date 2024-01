Handball

30.01.2024

Haunstetter Handballer in der Erfolgsspur

Plus Landesligamänner sind 2024 noch ohne Punktverlust und landeten zuletzt zwei Siege in nur drei Tagen. Nun steht am Samstag ein wichtiges Handball-Derby an.

Von Herbert Vornehm

Kaum zu bremsen sind derzeit die Handball-Männer des TSV Haunstetten in der Landesliga Süd: In 2024 sind die Rot-Weißen noch ohne jeglichen Punktverlust und landeten zuletzt zwei Siege innerhalb von nur drei Tagen, dies auch noch auswärts beim Führungsduo.

Zunächst hatte man am Donnerstag die Nachholpartie beim Tabellenführer Anzing vor sich und damit wohl auch die härteste Aufgabe der Runde. Hier zeigte das Team von Lorenz Hartl Charakter und ließ sich von einer mehrmaligen Vier-Tore-Führung der Gastgeber nie aus dem Konzept bringen. Anzing hatte, leicht ersatzgeschwächt, scheinbar nicht mit derartigem Widerstand gerechnet und zeigte in der hoch spannenden Schlussphase Nerven. Der TSV Haunstetten agierte dagegen nach dem 29:29-Ausgleich in der 58. Minute erfrischend cool und legte noch zwei Treffer zum völlig überraschenden 31:29 (13:16)-Erfolg drauf.

