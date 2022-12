Augsburger Brenner-Brüder fahren künftig im gleichen Trikot

Plus Mauro Brenner folgt Marco Brenner zum Team DSM. Über die U23 soll der Augsburger Nachwuchs-Radrennfahrer an das Profi-Team herangeführt werden. Ein Brüderpaar stand schon einmal bei der Tour de France auf dem Podium.

Eifert bald das Augsburger Brüderpaar Marco und Mauro Brenner im Profiradsport den Brüdern Andy und Fränk Schleck aus Luxemburg nach? Die standen 2011 als Zweiter (Andy) und Dritter gemeinsam auf dem Podium der Tour de France. Ein erster kleiner Schritt ist auf jeden Fall gemacht. Ab der kommenden Saison werden beide Brenners nun dasselbe Trikot tragen. Wie Team DSM bekannt gab, erhält der 18-jährige Mauro Brenner einen Zwei–Jahres-Vertrag für das „Development Team“ des niederländischen Rennstalls. Der 20-jährige Marco fährt bereits seit 2021 im WorldTour-Team von DSM.