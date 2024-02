Rhythmische Sportgymnastik

TVA-Gymnastinnen holen bei der "Schwäbischen" Gold

Plus Die Gymnastinnen des Turnvereins Augsburg überzeugen bei den Schwäbischen Meisterschaften in Gersthofen

Von Barbara Hartmann

Bei den Schwäbischen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Gersthofen überzeugten die Sportlerinnen des TV Augsburg. Für den Verein ging in der Schülerleistungsklasse die neu formierte Gruppe mit den Turnerinnen Emilia Alp, Lisa Amisulashvili, Alesia Korzhenko, Vlada Murha und Anna Ivanyshina an den Start. Die fünf Mädchen im Alter von 11 Jahren präsentierten gemeinsam eine Choreografie mit fünf Paar Keulen. Mit zwei ausdrucksstarken und fehlerfreien Übungen sicherte sich der TVA vor der Konkurrenz aus Gersthofen den ersten Platz und qualifizierte sich hiermit für die Bayerischen Meisterschaften am 9. März in Cham (Oberpfalz).

Genauso erfolgreich verlief der Wettkampf für die TVA-Mädchen im Einzel. In der Schülerwettkampfklasse (12 Jahre) behielt Emilia Alp die Nerven und landete mit ihren neuen Übungen ohne Handgerät, Reifen und Ball auf dem vierten Platz. Ihrer Vereinskollegin Lisa Amisulashvili machte die Aufregung einen Strich durch die Rechnung. Durch einen großen Geräteverlust in ihrer Übung mit dem Reifen verpasste sie als Achte knapp die Qualifikation zu den Bayerischen Meisterschaften. Über Rang 10 freute sich Anne-Marie Lungu.

