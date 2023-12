Volleyball

11:34 Uhr

FC Kleinaitingen stiehlt Hochzoller Volleyballerinnen die Show

Plus Der FC Kleinaitingen gewinnt das Drittliga-Derby gegen die DJK Hochzoll mit 3:2. Gegen den EV Leipzig gibt es für die Augsburgerinnen dann noch einen Sieg. Trotzdem sind sie erleichtert über die nun anstehende weihnachtliche Spielpause.

Von Andrea Bogenreuther

Vor ihrer verdienten Weihnachtspause haben die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll noch einmal ein mehr als kräftezehrendes Wochenende vor heimischem Publikum hinter sich gebracht. Gleich zweimal musste das Team von Trainer Fabian Gumpp dabei über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Das Gute dabei: am Sonntag rissen sie das Spiel gegen den Tabellenzweiten EV Leipzig mit einem 3:2 zu ihren Gunsten herum. Am Samstag hatte ihnen Aufsteiger FC Kleinaitingen noch die Show gestohlen und war seinerseits zu einem 3:2-Erfolg gekommen. "Wir sind jetzt überglücklich über die Weihnachtspause", sagte denn auch eine sichtlich geschlauchte Hochzoller Mannschaftsführerin Lynn Drigalski. "Es war einfach viel für uns. Wir hatten viele Spiele mit Doppelspieltags-Wochenenden und weite Reisen. Wir machen alle drei Kreuze, dass jetzt Weihnachten da ist und wir einfach mal Zeit haben durchzuschnaufen, um dann im nächsten Jahr neu zu starten."

Auch wenn sich ihr Team immer wieder am Riemen riss und neue Kräfte mobilisierte, die Saison in der Dritten Liga Ost ist bisher nicht annähernd so reibungslos verlaufen wie die vergangene, als die DJK Augsburg-Hochzoll recht souverän den Meistertitel geholt hatte. In dieser Spielzeit ist deutlich mehr Kampf angesagt. Die bisherigen fünf Niederlagen in zwölf Spielen kratzen ein wenig am Selbstbewusstsein – zumal nun noch der Rückschlag im Derby gegen den FC Kleinaitingen, den "kleinen" Rivalen aus dem südlichen Landkreis Augsburg, hinzugekommen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

