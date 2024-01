Augsburg

vor 17 Min.

Stadtwerke im Ausnahmezustand: "Das Jahr 2023 war alles andere als normal"

Die Stadtwerke-Zentrale liegt am Hohen Weg. Dort ist das Kundencenter nach wie vor geschlossen. Die Anlaufstelle am Königsplatz ist geöffnet.

Plus Die Stadtwerke wurden 2023 mit Anfragen überrannt. Die swa erklären, warum die Bundesregierung sie in eine "unmögliche Situation gegenüber Kunden" gebracht habe.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Die Stadtwerke, so sagt Ramona Müller, haben sie zuletzt ein paar weiße Haare gekostet. "Das ist kein Kundenservice, das ist eine Katastrophe", so die Augsburgerin, die sich nach eigenen Angaben über mehrere Wochen mit ihren Abschlagszahlungen herumärgern musste. Es ist nicht der einzige Fall, bei dem sich swa-Kunden über mangelnde Dienstleistung beklagen. Bei den Stadtwerken wird Verständnis für Verärgerung gezeigt. Das Jahr 2023 sei alles andere als normal gewesen, sagt ein Sprecher. Er erklärt, was zu einem außergewöhnlichen, monatelangen Kundenansturm geführt habe und wann das Kundencenter am Hohen Weg wieder öffnen soll.

Seit Mitte Oktober schon ist diese Kundenanlaufstelle geschlossen. Dort hatten sich zu lange Warteschlangen gebildet. Die Stadtwerke wollten so mehr Kapazitäten für Telefon- und Mail-Beratung gewinnen. Seitdem ist nur noch das Center am Königsplatz geöffnet. Maßgeblich für den plötzlichen Andrang, so swa-Sprecher Jürgen Fergg, waren zwei Entscheidungen der Bundesregierung: die Energiepreisbremse und das Deutschlandticket. Jedes Ereignis wäre für sich genommen schon eine Herausforderung für den Kundenservice gewesen. In Kombination aber sei ein Anfragestau bisher unbekannten Ausmaßes entstanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen