Prozess in Augsburg

17:42 Uhr

16-jährige Jesidin erleidet Martyrium: "Ich wollte nur ein bisschen Freiheit"

Plus Ein Mädchen geht eine Beziehung mit einem Muslim ein – der Vater und der Bruder drohen ihr mit Mord. Nun müssen die Männer jahrelang ins Gefängnis.

Von Jan Kandzora

In einem Brief an ihre Eltern und Geschwister schildert die 16-Jährige, was ihr auf dem Herzen liegt. "Liebe Familie", beginnt der Brief, den Anwältin Isabel Kratzer-Ceylan im Amtsgericht Augsburg verliest, "vielleicht hasst ihr mich jetzt". Sie habe das nicht gewollt, heißt es in dem Schreiben. "Ich wollte nur ein bisschen Freiheit." Die Augsburger Familie, um die es geht, gehört der jesidischen Glaubensgemeinschaft an – und hat, davon ist das Gericht überzeugt, das Mädchen einem regelrechten Martyrium ausgesetzt, weil es eine Beziehung mit einem Mitschüler eingegangen war, der Muslim ist. Nun ist in dem aufsehenerregenden Prozess ein Urteil ergangen.

