Volleyball

25.11.2022

Augsburger Volleyballerinnen sind im Jahresendspurt gefordert

Geht die Jubelserie der Hochzoller Drittliga-Volleyballerinnen weiter? Drei Heimspiele stehen in diesem Jahr noch aus, los geht es am Samstag mit der Partie gegen den TSV TB München.

Plus Bisher sind die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg in dieser Saison ungeschlagen. Nun wird sich zeigen, ob sie ihren Leistungsstand auch nach einer dreiwöchigen Spielpause halten konnten.

Von Andrea Bogenreuther

Nach drei Wochen Spielpause melden sich die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll mit einem wichtigen Heimspiel zurück. Für das in dieser Saison hoch erfolgreiche Team um Trainer Fabian Gumpp steht am Samstag um 19 Uhr in der heimischen Zwölf-Apostel-Halle die Partie gegen den TSV TB München an. Mit acht Siegen in den bisher gespielten acht Ligaspielen gaben sich die Gastgeberinnen bisher keine Blöße, nun wird sich zeigen, ob sie nach dieser ungewöhnlich langen Pause, die der Spielplan diesmal so vorgegeben hat, an ihr bisheriges Leistungsvermögen anknüpfen können.

