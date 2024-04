38-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Ein 38-jähriger Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß zwischen seinem und einem weiteren Wagen im Landkreis Dillingen an der Donau im Krankenhaus gestorben.

Der Mann sei aus bislang unklaren Gründen am Dienstag mit seinem Wagen bei Syrgenstein auf die Gegenspur gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort stieß sein Auto dann mit dem einer 70-Jährigen frontal zusammen. Die Seniorin wurde dabei mittelschwer verletzt. Der 38-Jährige kam unter laufender Reanimation in ein Bundeswehrkrankenhaus, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt.

(dpa)