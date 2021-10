Bildung

07:33 Uhr

Was in der Schule vom Corona-Distanzunterricht bleibt

Immer mehr Unterricht findet, so wie hier am Deutschherrengymnasium in Aichach, auf Laptops und Tablets statt. Das schafft neue Möglichkeiten, doch führt auch zu Problemen. Das behauptet zumindest ein Bildungswissenschaftler.

Plus In der Pandemie hat sich in den Schulen gezwungenermaßen vieles verändert. Was den Übergang zum fast normalen Unterricht überdauern wird und was nicht.

Von Sören Becker

Wir schreiben das Schuljahr drei nach Corona. Distanzunterricht gehört mittlerweile weitgehend der Vergangenheit an. Alles wieder beim Alten also? Das kann man so nicht sagen. Lehrkräfte, Schülerinnen und Eltern fragen sich, was bleibt, wenn Maskenpflicht und Abstandsregeln wegfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen