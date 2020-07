vor 20 Min.

Center-Parcs: Drei Corona-Fälle in Leutkircher Ferienanlage

Bei Center-Parcs in Leutkirch sind drei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob es sich um Gäste oder Mitarbeiter handelt ist noch unklar.

Auf einer Ferienanlage im Allgäu ist bei drei Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt Ravensburg am Montagabend mitteilte, wurden neben den drei Betroffenen auch circa 120 weitere Personen getestet, die in direktem Kontakt zu den Infizierten standen. Diese Tests waren allerdings negativ.

Die Verantwortlichen der Center-Parcs-Ferienanlage waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 1. Juli vom Gesundheitsamt der Stadt Leutkirch informiert worden, dass auf dem Gelände eine Covid-19-Infektion vorlag. Eine erste Testrunde unter Kontaktpersonen hatte dabei ergeben, dass sich zwei weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Ob es sich bei den Infizierten um Feriengäste der Anlage oder Mitarbeiter handelt, ist aktuell noch unklar. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte, für den betreffenden Zeitraum seien Mitarbeiter- und Gästelisten an die Behörden übermittelt worden.

Die drei Infizierten und die Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Aufgrund der negativen Ergebnisse bei den bisher getesteten Kontaktpersonen geht das Landratsamt Ravensburg allerdings davon aus, dass auf der Leutkircher Ferienanlage nicht mit einem erneuten Ausbruch zu rechnen ist.

Center-Parcs: Allgäuer Feriendorf immer wieder in den Schlagzeilen

Die Leutkircher Ferienanlage gehört zur niederländischen Center-Parcs-Gruppe. In Deutschland betreibt der Anbieter sechs Parks in fünf Bundesländern. Das Allgäuer Feriendorf ist seit 2018 in Betrieb und damit die jüngste Filliale in Deutschland.

Neben 1000 Ferienwohnungen umfasst der Park auch einen Wellness- und Badebereich. Die Eröffnung erfolgte im zweiten Anlauf. Doch auch nach fast zwei Jahren steht der Ferienpark immer wieder in den Schlagzeilen. So kam es Ende vergangenen Jahres auf einer Wasserrutsche zu einem Unfall mit vier Verletzten. (dfl, mit dpa)

