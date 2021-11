Geimpft vs. ungeimpft: Wie sehr die Impfdebatte unsere Gesellschaft spaltet

Plus Die einen sind frustriert, weil die vierte Welle erneut voll zuschlägt. Die anderen ärgern sich, dass ihnen die Schuld daran zugeschoben wird. Kann verhindert werden, dass die Bevölkerung sich noch mehr entzweit?

Wie ein Riss gräbt sich das Coronavirus immer tiefer durch unsere Gesellschaft. Auf der einen Seite dieses Pandemie-Grabens stehen die Geimpften, auf der anderen die, die nicht geimpft sind – und das auch weiterhin strikt ablehnen.