Schwaben im roten Bereich: Warum sind die Inzidenzzahlen so hoch?

Plus Die Corona-Infektionsrate in Schwaben lag zuletzt deutlich über dem bayerischen Schnitt. Experten vermuten mehrere Ursachen. Was jetzt helfen soll.

Von Sarah Ritschel

Für den Biergarten dürfte es am Wochenende zu regnerisch sein. Macht aber nichts, dann vertreiben sich die Münchner und Landsberger eben mit einem Besuch im Kino oder im Museum die Zeit. In großen Teilen Oberbayerns ist das nämlich erlaubt – Inzidenzwerte von weit unter 100 lassen es zu. Die Bewohner Schwabens aber müssen weiter warten. Hier infizieren sich immer noch überdurchschnittlich viele Menschen mit dem Coronavirus.

