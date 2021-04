13:22 Uhr

Ein Jahr ohne Maibaum? Diese kreativen Alternativen gibt es

Plus Die Corona-Regeln machen normale Maibaumfeiern unmöglich. Doch nicht überall will man sich damit abfinden – und hat sich kreative Alternativen ausgedacht.

Von Michael Postl

Etwas traurig liegt der Maibaum da. Keine Schnitzereien, keine Kränze, keine bunten Bänder, die im Wind flattern. Schon vor Weihnachten hatte der Heimat- und Trachtenverein in Dießen am Ammersee (Landkreis Landsberg) die Fichte gefällt, die in diesen Tagen nun festlich geschmückt und aufgestellt werden sollte. Doch daraus wird nichts. Wieder nicht.

