Ferber bleibt Chef der Schwaben-CSU

Markus Ferber geht in seine achte Amtszeit als Bezirksvorsitzender der schwäbischen CSU. Drei neue Stellvertreter stehen ihm zur Seite.

Markus Ferber ist erneut zum Bezirksvorsitzenden der schwäbischen CSU gewählt worden. Der 54-Jährige erhielt beim Bezirksparteitag am Freitagabend in Schwabmünchen 95,7 Prozent der Stimmen. Es ist Ferbers achte Amtszeit, er führt die Schwaben-CSU seit 2005. Von Ferbers vier Stellvertretern sind am Freitag drei neu gewählt worden.

Künftig gehören Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart, der Rieser Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange und die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker zum Führungsteam. Das beste Ergebnis der drei erhielt Reichhart mit 88,5 Prozent. Der Landtagsabgeordnete und Bürgerbeauftragte Klaus Holetschek bleibt stellvertretender Bezirksvorsitzender.

