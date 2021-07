Flut

vor 18 Min.

Land unter im Westen: Wie gut ist Bayern auf Hochwasser vorbereitet?

Bild des Schreckens: Am Ortsrand von Erftstadt bei Köln sind am Freitag einige Häuser unterspült worden und eingestürzt. Mehrere Menschen starben.

Plus Immer häufiger richten Wetterextreme Verwüstungen an. Auch im Freistaat rüsten sich Katastrophenschützer für den Ernstfall – und trotzdem bleibt manches unkalkulierbar.

Die Naturkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat bislang mindestens 106 Menschen das Leben gekostet, mehr als tausend weitere werden noch vermisst. Die Lage in den Hochwassergebieten ist noch immer verheerend. Am Freitag stürzten in Erftstadt nahe Köln mehrere Häuser am Rande einer Kiesgrube ein, die von den Wassermassen unterspült worden waren. Wieder starben mehrere Menschen. Und viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, ob wir uns in Deutschland an solche Wetterextreme gewöhnen müssen. Die Verzweiflung der Betroffenen, die dramatischen Bilder und die damit verbundenen Ängste rücken den Klimawandel in den Fokus des Bundestagswahlkampfes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen