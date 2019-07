12:50 Uhr

Frau stirbt bei Geisterfahrer-Unfall - A96 lange gesperrt

Vollsperrung auf der A96: In Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen ereignete sich Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Frau starb.

Samstagvormittag verursachte ein Geisterfahrer auf der A96 Höhe Bad Wörishofen einen schweren Unfall. Eine Frau starb, vier Menschen sind schwerstverletzt.

Wie die Polizei Schwaben Süd-West mitteilt, ereignete sich Samstagvormittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A96 in Fahrtrichtung München. Auf der Autobahn raste gegen 10.37 Uhr ein Geisterfahrer entlang der Mittelleitplanke auf der falschen Fahrbahnseite.

Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen kollidierte der Falschfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls, die dadurch herumfliegenden Teile und Ausweichmanöver anderer Autofahrer wurden weitere Fahrzeuge zwischen Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Bad Wörishofen in den Unfall verwickelt.

Polizei und Rettungskräfte waren lange Zeit vor Ort und versorgten vier Schwerstverletzte. Für die Beifahrerin des Geisterfahrers kam allerding jede Hilfe zu spät. Sie erlag ihren Verletzungen, wie die Leitstelle der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.

Sperrung auf der A96 Richtung München: Rückstau reicht bis Mindelheim

Die Autobahn A96 in Fahrtrichtung München war über mehrere Stunden gesperrt. Der Rückstau reichte schon bis zur Anschlussstelle Mindelheim. Auf ungefähr 5,5 Kilometern ging nichts mehr. Der Verkehr wurde an den Ausfahrten Bad Wörishofen und Mindelheim von der Autobahn abgeleitet. In der Gegenrichtung lief der Verkehr nach Angaben der Polizei bereits früher.

