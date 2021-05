Holetschek zu Test-Betrug: "Mit aller Härte einschreiten"

Einige Betreiber von Schnellteststationen sollen Tests abgerechnet haben, die es gar nicht gibt. In Bayern will man Betrüger vehement verfolgen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) will mögliche Abrechnungsbetrugsfälle in Corona-Testzentren vehement verfolgen. „Wir müssen dort mit aller Härte einschreiten, wo Dinge nicht richtiglaufen. Keiner sollte an einer Pandemie unrechtmäßig Geld verdienen“, sagte Holetschek unserer Redaktion im Anschluss an eine Videokonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagmorgen.

In der Schalte seien laut Holetschek verschiedene Möglichkeiten ausgelotet worden, um Teststationen besser zu kontrollieren. „Ein Vorschlag war, sich die gelieferten Tests anzusehen und mit den gemeldeten Tests abzugleichen. Das sind Mechanismen, die man mit der Kassenärztlichen Vereinigung und auf Bundesebene besprechen muss“, sagte der CSU-Politiker. Auch über eine Einbindung der Finanzämter und des Zolls sei gesprochen worden. „Der Bund muss nachschärfen, wo es möglich und richtig ist“, so Holetschek.

Betrugsverdacht gegen Teststationen

Übers Wochenende waren mehrere Verdachtsfälle aus Nordrhein-Westfalen und Bayern bekannt geworden. Auf Landesebene habe er das zum Anlass genommen, vorhandene Strukturen nochmal gemeinsam mit den Gesundheitsämtern vor Ort zu kontrollieren und Hinweisen nachzugehen, sagte der bayerische Gesundheitsminister. Gleichzeitig warnte er vor unverhältnismäßiger Kritik: Vieles sei beim Aufbau einer flächendeckenden Testinfrastruktur gut gelaufen. „Eine überbordende Bürokratie darf nicht verhindern, dass wir niedrigschwellige Testangebote darstellen können.“

Lesen Sie dazu auch: Betreiber von Corona-Teststationen können zu leicht betrügen

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.