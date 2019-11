vor 35 Min.

"Goldfinger"-Prozess beginnt mit Attacken der Verteidiger

Es geht um Steuerhinterziehung durch Reiche in Höhe von hunderten Millionen Euro. Doch gleich zu Beginn wird klar, wie schwierig der Mega-Prozess in Augsburg wird.

Der Prozess um das möglicherweise illegale Steuersparmodell „Goldfinger“ hat am Landgericht Augsburg mit heftigen Attacken der Verteidiger begonnen. Die Anwälte der beiden angeklagten Rechtsanwälte und Steuerberater wollten gleich zum Auftakt den Mega-Prozess mit etlichen Anträgen torpedieren. Anwältin Katharina Wild hat am Mittwochvormittag noch vor der Verlesung der Anklage beantragt, das Verfahren einzustellen. Die Anklageschriften der Augsburger Staatsanwaltschaft entsprächen nicht den gesetzlichen Vorschriften und wiesen „wesentliche Mängel“ auf, sagte Wild. So seien die angeblichen Tathandlungen nicht ausreichend konkretisiert. „Diese Mängel erschweren die Verteidigung und sind geeignet, die Schöffen in unzulässiger Weise zu beeinflussen“, kritisierte Wild. Daher müsse das Verfahren eingestellt werden.

Prozess in Augsburg: Angeklagt sind zwei Münchner Rechtsanwälte und Steuerberater

Wenn es in einem Prozess um Steuerhinterziehung von hunderten Millionen Euro und grundsätzliche Fragen der Steuergerechtigkeit geht, dann steht für alle Beteiligten viel auf dem Spiel. Angeklagt sind in einem ersten Schritt zwei Münchner Rechtsanwälte und Steuerberater, 48 und 46, die ein Steuersparmodell nach der sogenannten „Goldfinger“-Methode erdacht und vertrieben haben.

Insgesamt gibt es in dem Verfahren rund 120 Beschuldigte, darunter etwa 100 Reiche, die mit dem Modell massiv ihre Steuerlast drücken wollten. Benannt ist der Steuertrick nach dem bekannten dritten James-Bond-Film aus dem Jahr 1964. Die Ermittler gehen in diesem Fall dem Verdacht nach, dass mehr als hundert Reiche zwischen 2009 und 2016 mittels des speziellen Konstruktes über eine Milliarde Euro Steuern am Fiskus vorbeigeschleust haben. Den Namen „Goldfinger“ bekam die Masche, weil sich die Spitzenverdiener zur Erzeugung steuerlicher Verluste einer eigens dafür gegründeten Goldhandelsfirma im Ausland bedienten.

"Goldfinger" -Prozess wird wohl bis Januar 2021 dauern

Die 10. Strafkammer des Landgerichts Augsburg lehnte den Antrag, das Verfahren einzustellen, ab. Weitere angekündigte Anträge der Verteidiger wurden vorläufig zurückgestellt, darunter einer, der offenbar daraufhin abzielt, dass das Augsburger Landgericht für das im Wesentlichen in München ersonnene Modell überhaupt nicht zuständig ist. Nach den ersten Scharmützeln hat Staatsanwältin Beate Schauer begonnen, die 180 Seiten umfassende Anklage vorzutragen – ein erster Mini-Erfolg des Gerichts unter Vorsitz von Johannes Ballis. Denn es ist in Prozessen dieser Größenordnung und Komplexität keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass am ersten Verhandlungstag die Anklage verlesen wird.

Der Mammutprozess ist fürs Erste auf 78 Verhandlungstage bis in den Januar 2021 angesetzt.

Anfang 2018 waren bei einer großen Razzia zunächst sieben Beschuldigte für bis zu fünf Monate in Untersuchungshaft gekommen, die Haftbefehle wurden später aber aufgehoben oder außer Vollzug gesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat dem Gericht Beweismittel im Umfang von 21 Umzugskartons übergeben.

"Goldfinger"-Prozess in Augsburg: Wie gerecht ist das deutsche Steuersystem?

Das Goldfinger-Model wird in etwa seit 2007 in Deutschland in verschiedenen Ausprägungen betrieben und war in den ersten Jahren rechtens. Erst 2013 stopfte der Gesetzgeber das Steuerschlupfloch. Im Jahr 2017 hat das höchste Finanzgericht, der Bundesfinanzhof in München entschieden, unter welchen Bedingungen der Goldhandel in der Zeit vor der Gesetzesänderung zulässig war. Die Augsburger Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das in München entwickelte „Goldfinger“-Modell illegal war – vor allem, weil es in diesem Fall im Ausland keinen echten Geschäftsbetrieb gegeben haben soll. Stattdessen hätten nur Briefkastenfirmen existiert, das ganze Konstrukt sei eben darauf angelegt gewesen, die deutschen Finanzbehörden zu täuschen

Die Kanzlei, in der die Methode im Wesentlichen entwickelt worden war, existiert nicht mehr. Zwei der Anwälte, die als Steuerrechts-Experten gelten, sitzen nun in Augsburg auf der Anklagebank. Unter den Angeklagten, die noch nicht vor Gericht stehen, sind drei Augsburger Unternehmensgründer, die ihre Firma vor Jahren mit viel Gewinn verkauft haben. Sie haben Millionen in den „Goldfinger“-Trick gesteckt, um Steuern zu sparen. Wahrscheinlich wird es auch gegen sie einen Prozess geben, der Termin ist noch offen.

Der Prozess in Augsburg wirft auch die Frage auf, wie es um die Steuergerechtigkeit in Deutschland steht, wenn sich Millionäre mithilfe von schlauen Finanzberatern arm rechnen können und auf diese Weise deutlich weniger Steuern zahlen.

