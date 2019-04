19:36 Uhr

Junge Afghanin zur Prostitution gezwungen: Angeklagtes Paar verurteilt

Ein Paar zwingt eine junge Frau monatelang zur Prostitution. Nun sind die Täter zu je drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Ein Paar, das eine junge Afghanin monatelang zur Prostitution gezwungen hat, ist zu je drei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. "Wir haben keinen Zweifel an dem Motiv, die Geschädigte kommen zu lassen, um sie auf den Strich zu schicken", sagte Richter Philip Stoll am Dienstag bei der Urteilsverkündung am Münchner Landgericht I. Die beiden wurden unter anderem wegen schwerer Zwangsprostitution verurteilt.

Zur Prostitution gezwungen: Paar setzte Frau unter Druck

Das Paar hatte das Opfer, das damals in Berlin lebte, Ende 2017 über einen Online-Chat kennengelernt. Der 29 Jahre alte Mann hatte der 27-Jährigen die Ehe versprochen, seine 28-jährige Verlobte gab sich als dessen Schwester aus. Kurz nach der Ankunft des Opfers in München kam es zum Geschlechtsverkehr mit dem Mann. Das Gericht wertete dies als sexuellen Übergriff. Mit der verlorenen Jungfräulichkeit und weiteren Drohungen setzte das Paar, das ebenfalls aus Afghanistan stammt, die Frau anschließend derart unter Druck, dass sie sich schließlich prostituierte. Die Einnahmen kassierten die Angeklagten. Monate später ging sie mit einem Freier zur Polizei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)

