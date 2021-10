Justiz

18:24 Uhr

Am Hoden zerstört - Landgericht München verhandelt skurrilen Fall

Elektriker Heinz D.* gibt zu, dass er acht Männer auf deren eigenen Wunsch im Genitalbereich verstümmelt hat. Am Tod eines "Patienten" will er aber nicht schuld sein.

Plus Heinz D. bietet im Internet Kastrationen an. Das Problem: Er ist nicht Arzt, sondern Elektriker. Bei einer Razzia gibt es noch eine ganz böse Überraschung.

Es gibt Geschichten, bei denen will man jedes Detail wissen. Dies ist nicht so eine Geschichte. Denn die genauen Einzelheiten sind teils zu verstörend, als dass sie ausführlich beschrieben werden könnten. Wir erzählen die Geschichte trotzdem. Weil sie zu aufwendigen Ermittlungen der Polizei geführt hat. Weil zurzeit eine öffentliche Gerichtsverhandlung darüber stattfindet. Und weil sie unfassbare Einblicke in eine bizarre, für die meisten Menschen fremde Welt gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

