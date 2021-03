08:54 Uhr

Presse zum Nockherberg: "Digital Derbleckn war ein Risiko, aber es ist gelungen"

Die Reaktionen zum Nockherberg 2021 in der Presse fielen unterschiedlich aus.

Der Nockherberg 2021 fand digital statt - und Maxi Schafroth musste ohne Publikum auskommen. Die Meinungen der Presselandschaft dazu sind geteilt.

Der Nockherberg war ein anderer dieses Jahr: kein Singspiel, kein Live-Publikum, die Politiker nur digital zugeschaltet. Und so sehr sich das Derbleckn von den Vorjahren unterschied, so gespalten sind die Meinungen dazu: Von "Chance vertan" war in der Presse die Rede, andere schreiben von "großem politischen Kabarett". Hier erhalten Sie über einen Überblick.

So reagiert die Presse auf den Nockherberg 2021

"Politisches Kabarett war's nicht, was zweifellos geholfen hätte an diesem Abend, an dem drei potenzielle Kanzler-Kandidaten - quasi frei Haus - aufs kabarettistische Schafott geführt worden sind. Chance vertan." Abendzeitung

"Fakt ist: Maxi macht das Beste aus dieser Isolation im Saal. Sein Auftritt ist leidenschaftlich, voller Begeisterung. Der Allgäuer hat seinen Spaß dort auf der Bühne. Und er tut noch etwas, was ihn ehrt: Er bedankt sich am Ende seiner Rede für den Corona-Einsatz aller Politiker in diesen harten Zeiten." Merkur.de

"Wie schon 2019 (2020 war der Nockherberg die erste Großveranstaltung, die wegen Corona abgesagt wurde) gab der Allgäuer den Fastenprediger – und teilte dabei auch heftig aus." Passauer Neue Presse

Digitaler Nockherberg 2021 war "ein Risiko"

"Schafroths Experiment, ein digitales Derblecken, wie das Abwatschen in der Fastenpredigt in Bayern genannt wird, war ein Risiko, aber es ist gelungen. Auch wenn wegen der Corona-Krise erstmals kein Publikum im Saal auf dem Nockherberg zugelassen war, kommt das Format wegen gut ausgewählter Zuschaltungen der verspotteten Politiker aus Bund und Land sowie gelungener Liedbeiträge kurzweilig daher." RP Online

"Das war großes politisches Kabarett und zeigte, wie man mit dieser neuen digitalen Form umgehen kann und muss, solange die Objekte der Satire auf der anderen Seite damit noch nicht umzugehen wissen. Aus einem Manko kann manchmal auch eine Sternstunde werden, und zumindest in diesen paar Minuten (und einigen anderen Passagen) hat das perfekt funktioniert." Süddeutsche Zeitung

