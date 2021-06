Reportage

10.06.2021

Auf der Suche nach dem Charme des Schrebergartens

Plus Die Sehnsucht nach Kleingärten blüht – nicht nur in der Stadt. Auch auf dem Land gibt es Wartelisten. Über einen Mikrokosmos, in dem jeder über sich hinauswachsen kann.

Von Sarah Ritschel

32 Cent pro Quadratmeter. Direkt an der Wertach gelegen, nicht weit in die Augsburger Innenstadt. Das sind noch Preise. Erholsame Preise. Sarah Gafiuc-Zips fläzt sich bequem in ihrem Campingstuhl. Halb zog er sie, halb sank sie hin, denn es ist einer von denen, in denen man unmöglich aufrecht sitzen kann – schon gar nicht, wenn man schwanger ist, spätestens Ende Juni kommt ihre Tochter auf die Welt. Hinter der 33-Jährigen leuchtet das frische gestrichene Gartenhäuschen, rechts wirft der alte Zwetschgenbaum Schatten auf Parzelle Nummer 220 der Kleingartenanlage Uhlandstraße. Sarah Gafiuc-Zips und ihr Ehemann Laurentiu, 39, hatten Glück: „Wir haben nur gut zwei Jahre auf einen Schrebergarten gewartet.“

