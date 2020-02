07:48 Uhr

Schnee, Schauer und Wind: Jetzt wird es etwas kälter

Im Allgäu erwartet der Deutsche Wetterdienst während des Tages etwas Schnee. In den Alpen fallen bis zu zehn Zentimeter. Am Donnerstag wird es aber wieder wärmer.

Skifahrer dürfte es freuen: In den Bergen soll es schneien. Aber: Es soll laut Wetterexperten auch windige Schauer geben. Am Donnerstag steigen die Temperaturen.

Es wird etwas kälter: Am Mittwoch steigen die Temperaturen in Bayern nicht über acht Grad. In Teilen des Freistaats kann es auch schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.

Viel Schnee ist in den meisten Teilen Schwabens allerdings nicht zu erwarten, denn die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 700 Metern. Vielerorts ist mit windigen Schauern und kurzen Gewittern zu rechnen. Dabei werden die Temperaturen bei vier Grad in Hof und bei sechs Grad in Augsburg liegen.

In den Alpen sollen zehn Zentimeter Neuschnee fallen

Nur in den Alpen sollen am Abend bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen. In den Bergen kann es zudem zu stürmischen Böen kommen bei Temperaturen von bis fünf Grad im Allgäu und minus zwölf Grad auf der Zugspitze.

Vor allem am Nachmittag scheint in einigen Orten laut DWD etwas Sonne. In Augsburg ist beispielsweise auch mit Windböen zu rechnen. In der Region können teilweise auch starke bis stürmische Böen auftreten.

Am Donnerstag wird es wieder wärmer

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bayernweit bewölkt. Die Temperaturen liegen bei Minus einem Grad in Augsburg und bei zwei Grad in München. Am Donnerstag ist es zunächst bewölkt, nördlich der Donau gibt es etwas Regen.

An den Alpen und im Vorland scheint oftmals die Sonne - bis 11 Grad werden im Voralpenland erwartet. Auch in Augsburg steigen die Temperaturen am Donnerstagnachmittag auf um die 10 Grad. (fut)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen