Schule in Bayern: Minister spricht heute im Live-Stream über Noten und Hygieneplan

In Bayern beginnt inmitten der Corona-Krise wieder die Schule – zumindest für Anwärter von Abitur und Co. Alle Infos ab 10.30 Uhr hier im Live-Stream.

In der Corona-Krise stehen die ersten Lockerungen im bayerischen Schulbetrieb an. Ab kommendem Montag sollen erste Schulklassen in Bayern wieder unterrichtet werden. Davon betroffen sind Schüler und Schülerinnen aus Abschlussklassen, die beispielweise Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur anstreben. Auch für Meisterklassen startet der Unterricht am 27. April 2020 wieder.

Schule in Bayern: Piazolo spricht im Live-Stream über Corona-Krise

In einer Pressekonferenz, die wir ab 10.30 Uhr an dieser Stelle live übertragen, nimmt Kultusminister Michael Piazolo Stellung zu wichtigen Fragen im Zusammenhang mit den Schulöffnungen.

Die Pressekonferenz mit Piazolo wird auch live auf der Facebook-Seite unserer Redaktion gezeigt. Im Einzelnen werden Antworten auf die folgenden Fragen erwartet:

Wie wird der Unterricht aussehen?

Wie werden Noten vergeben?

Welche Hygienemaßnahmen gibt es?

Bayern: Schüler an Einzeltischen und keine Noten

Erste Erkenntnisse auf diese Fragen gibt es bereits seit vergangener Woche. So soll jeder Schüler an einem Einzeltisch sitzen und mindestens vier Quadratmeter Platz um sich herum haben. Gruppenarbeiten seien somit ausgeschlossen.

Außerdem soll es z.B. vor den Abiturprüfungen keine anderen Prüfungen mehr geben. Fehlende Noten sollen "schülerfreundlich" berechnet werden. Wie genau das funktionieren soll, dazu werden von Piazolo heute genauere Angaben erwartet. (AZ)

