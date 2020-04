12:09 Uhr

Sonne satt und 20 Grad: Es wird warm in der Corona-Krise

Der Frühling meldet sich an: In den kommenden Tagen erwarten Experten viel Sonne und über 20 Grad. Die Menschen sollten wegen des Coronavirus aber weiterhin vorsichtig sein.

Von Christoph Lotter

Pünktlich zum April zeigt sich der Frühling in Bayern von seiner schönsten Seite, es stehen einige sehr schöne Tage vor der Tür. Denn ein Hoch beschert uns laut den Experten demnächst wohl viel Sonne und angenehm warme Temperaturen.

Während es am Freitag noch vereinzelt regnen könnte, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon am Wochenende örtlich mit bis zu 20 Grad - und trocken soll es bleiben. Zwar sei es am Samstag teils noch bewölkt und in der Nacht kühlt es noch rapide ab, der frühlingshafte Trend könnte sich Anfang kommender Woche aber fortsetzen. Demnach könnten sich die Wolken gänzlich verziehen und die Werte auf dem Thermometer sogar noch etwas höher klettern. Höchstwerte von bis zu 23 Grad erwartet der DWD bis Mittwoch.

WHO warnt vor Coronavirus: Bleiben Sie auch bei schönem Wetter zu Hause

Der Frühling könnte nun also vorerst durchstarten. Wehmütige Blicke vom Fensterbrett aus sind in Zeiten der Selbstisolation wegen der Corona-Krise programmiert. Zu Hause bleiben dürfte angesichts dieser Wetterprognosen vielen schwer fallen.

Forscher und Wissenschaftler haben seit Januar vieles über das Coronavirus herausgefunden. Dass die warmen Temperaturen bei der Bekämpfung von Covid-19 von Vorteil sein könnten, hatten zuletzt einige Experten vermutet. Die Wärme könnte die Ausbreitungsgefahr der Krankheit senken, so die Fachleute.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO räumt allerdings radikal mit solchen Vermutungen auf: „Nach bisherigen Erkenntnissen kann das Covid-19-Virus in allen Gebieten übertragen werden, auch in Gebieten mit heißem und feuchtem Wetter.“ Selbst aus Ländern in denen derzeit höhere Temperaturen herrschen, breite sich das Coronavirus aus.

Deshalb fordert die WHO die Menschen nach wie vor auf, unabhängig vom Klima Schutzmaßnahmen zu treffen und zu Hause zu bleiben. Unter anderem ist häufiges Händewaschen "der beste Weg, sich vor Covid-19 zu schützen", heißt es vonseiten der Organisation. „Auf diese Weise beseitigen Sie Viren, die sich möglicherweise auf Ihren Händen befinden, und vermeiden Infektionen, die auftreten können, wenn Sie dann Augen, Mund und Nase berühren.“

Das Coronavirus hat übrigens auch Auswirkungen auf die Wettervorhersagen. Denn durch das Virus gibt es aktuell weniger Daten. Grund dafür seien die weltweiten Flugeinschränkungen, die das Coronavirus verursache, sagen Experten. Mehr dazu lesen Sie hier: Warum sich das Coronavirus negativ auf die Wettervorhersagen auswirken kann.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen