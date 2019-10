Umstrittene Äußerungen: Ist Hubert Aiwanger zu weit gegangen?

Plus Hubert Aiwanger kommt nicht mit seiner Rolle als Regierungsmitglied zurecht. Er wütet in sozialen Medien. Er bietet Populismus. Geht das zu weit?

Ein wenig scheint es so, als sei für Hubert Aiwanger die ganze Welt ein riesiges Bierzelt, in dem man sich auch dementsprechend benehmen kann. Der Freie-Wähler-Chef ist zwar seit fast einem Jahr Wirtschaftsminister, das hindert ihn aber nicht daran, deftig auszuteilen. Auf Twitter beschimpft er Kritiker schon mal als „Dummschwätzer“ und „arrogante Schlaumeier“. Bisher haben sogar Politikberater Lob für seine hemdsärmelige, authentische Art übrig gehabt. Doch seit seiner umstrittenen Äußerung, dass Bayern sicherer wäre, wenn jeder ein Messer tragen dürfte, steht Hubert Aiwanger, 48, kräftig unter Beschuss.

Es fiel auch ein Satz über Veganer, „denen man das meist schon von außen ansieht“

Nun war es kein Bierzelt und auch kein soziales Medium, in dem Hubert Aiwanger sich so geäußert hat. Aber die Umstände am vergangenen Freitag waren schon so, dass der Verdacht nahe liegt, Hubert Aiwanger habe sich ein wenig mitreißen lassen: ein Festzelt auf Schloss Grünau in Neuburg an der Donau, Eröffnung der Jagd- und Schützentage. Und vorher haben die passionierten Tierschützer der Organisation Peta die Veranstaltung und die Jagd generell kritisiert. Ist da dem passionierten Jäger Hubert Aiwanger der Gaul durchgegangen? Immerhin war es nicht die einzige, sagen wir, ungewöhnliche Äußerung. So sagte Hubert Aiwanger auch Dinge wie, das Abschießen eines Rehs sei wie einen Apfel zu ernten und Jagd sei die „natürlichste Form der Nahrungsmittelgewinnung“. Zudem forderte er seine Jagdkollegen dazu auf, Kritiker im Internet gemeinsam zu konfrontieren, und nannte als Beispiel Veganer, „denen man das meist schon von außen ansieht“. Dann der entscheidende Satz: „Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte, und wir würden die Schwerkriminellen einsperren. Das wäre der richtige Weg.“ So sagte es der stellvertretende Ministerpräsident wörtlich.

Waren Aiwangers Sätze ein Aufruf zur Selbstbewaffnung?

Jetzt ist ein Kampf um die Deutung dieser Sätze entbrannt. War es eine Art Aufruf zur Selbstbewaffnung nach dem Muster des US-Präsidenten Donald Trump, der ja auch sagt, Amerika wäre sicherer, wenn jeder eine Schusswaffe tragen dürfte? So sehen es Oppositionspolitiker wie die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze, die Hubert Aiwanger Äußerung als „dumm“ und „gefährlich“ geißelt. Oder der SPD-Fraktionschef Horst Arnold, der sagt: „Ernsthafte Sicherheitspolitik geht nicht mit Taschenmesserpopulisten.“

Oder war der Satz ganz anders gemeint, wie Hubert Aiwanger selbst am Dienstag zu erklären versuchte. Es gehe schlichtweg darum, dass er gegen weitere Verschärfungen des ohnehin strengen deutschen Waffenrechts sei, was „vor allem legale Waffenbesitzer treffen würde, zum Beispiel Schützenvereine oder Trachtengruppen“. Das diskutierte Messerverbot an öffentlichen Orten führe in die falsche Richtung. Er sei „böswillig fehlinterpretiert“ worden, sagte Hubert Aiwanger und geht sogar zum Gegenangriff über: „Das haben die Grünen zusammengelogen“, schreibt er in den sozialen Medien.

Die Kollegen der CSU sind irritiert

Nun haben einige Freie-Wähler-Politiker schon zuvor klargemacht, dass sie Rufe nach einem solchen Messerverbot falsch finden. Es bleibt aber festzuhalten, dass es Hubert Aiwanger Kollegen geschafft haben, diesen Standpunkt ohne große Aufregung zu kommunizieren – und auch ohne den Hinweis darauf, dass Bayern sicherer wäre mit massenweise Messern in der Tasche.

Daher sind auch die Ministerkollegen von der CSU irritiert. Direkte Kritik gab es in der Kabinettssitzung am Dienstag dem Vernehmen nach zwar nicht – wohl aber den Rat zu einer vorsichtigeren Wortwahl. Ein Kabinettsmitglied nennt die Sätze „unverantwortlich“. Ministerpräsident Markus Söder reagierte zunächst süffisant. Er kenne die Äußerung seines Stellvertreters nicht – aber so, wie sie klinge, könne sie von Hubert Aiwanger sein.

Aiwanger ist mit seinen Äußerungen näher an der AfD als an der Polizei

Hubert Aiwanger ist jedenfalls mit seinen Sätzen näher an der AfD als beispielsweise an der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Die AfD-Fraktion lehnt ein Messer-Trageverbot ab, es würde ihrer Ansicht nach „die Rechte und das Freiheitsgefühl von unbescholtenen Bürgern erheblich beschneiden“. Dagegen hat der Landesvorsitzende der DPolG, Rainer Nachtigall, schon im Frühjahr gesagt: „Es gibt hierzulande überhaupt keinen Grund, bewaffnet zu sein und ein Messer mitzuführen.“

Doch der Freie-Wähler-Chef bleibt dabei: Ein Taschenmesser („Schnapperlmesser“) müsse jeder tragen dürfen. Aber natürlich lerne er aus jeder Erfahrung. Vielleicht hätte er ein „weiterhin“ einfügen sollen. Spötter im Landtag sprechen derweil schon vom „Crocodile Hubsi“ oder vom „Messer-Hubert“...