vor 2 Min.

Unfall auf der A8 bei Augsburg - kilometerlanger Stau

Auf der A8 hat sich auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-West ein Unfall ereignet. In der Folge entstand ein Stau.

Auf der A8 hat sich an der Anschlussstelle Augsburg-West am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. In der Folge bildete sich ein langer Stau.

Stau auf der A8: An der Anschlussstelle Augsburg-West der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart hat sich laut Polizei ein Unfall ereignet. Beteiligt waren ersten Erkenntnissen nach zwei Fahrzeuge, die auf Höhe der Raststätte kollidiert waren. Ein Auto blieb in der Folge auf der linken Fahrspur liegen, das andere Fahrzeug auf dem Standstreifen.

Unfall auf der A8: Stau auf Höhe Augsburg

Während der Bergung ist der linke Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart gesperrt, deshalb ist bereits kurz nach dem Unfall ein kilometerlanger Stau entstanden. Wie schnell die Autobahn wieder geräumt werden kann, ist laut Polizei derzeit nicht absehbar. Weitere Details zum Unfall sind bisher nicht bekannt.

Auch auf der Gegenseite läuft der Verkehr nicht flüssig. Wegen einer Wanderbaustelle zwischen Augsburg-Ost und Friedberg, die eine Fahrspur blockiert, staut es sich auf der A8 auch immer wieder in Fahrtrichtung München. (AZ)

