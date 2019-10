vor 19 Min.

Vergewaltigungen im Unterallgäu: Heute fällt das Urteil gegen Ali A.

Ein Mann soll zwei Frauen vergewaltigt und zwei weitere genötigt haben. Am frühen Dienstagabend will das Landgericht Memmingen ein Urteil fällen.

Am Dienstag will das Landgericht Memmingen ein Urteil im Prozess um die mutmaßlichen Vergewaltigungen im Unterallgäu fällen. Der Eritreer Ali A. soll innerhalb von drei Tagen in Egg an der Günz und in Babenhausen zwei Frauen vergewaltigt haben. Es handelte sich laut Anklageschrift um Vergewaltigungen im juristischen Sinne, das heißt: Zur Erfüllung des Straftatbestands ist nicht zwingend ein Beischlaf erforderlich.

Eine dritte Frau soll der Angeklagte sexuell genötigt haben, indem er sie an einer Umkleidekabine an dem Babenhauser See angriff und verletzte. Sie hatte sich mit einer Schere gewehrt. Außerdem steht der Vorwurf einer weiteren Nötigung im Raum. Der Prozess begann Anfang September. Der Angeklagte Ali A. bestreitet die Vorwürfe.

Vier Opfer der mutmaßlichen Sexualdelikte im Unterallgäu sagten aus

Am Montag hat ein weiteres Opfer im Prozess um die Sexualdelikte im Unterallgäu ausgesagt. Sie ist das vierte und damit letzte Opfer, das am Landgericht Memmingen zu den Ereignissen vernommen wurde. Die Frau sagte über eine Videoschaltung aus. Währenddessen mussten Zuschauer die Verhandlung verlassen, um die Intimsphäre des Opfers zu schützen.

Der Angeklagte soll die Frau am 5. Dezember 2018 an einem Parkplatz nahe dem Babenhauser Badesee vergewaltigt haben. Sie war offenbar gerade mit ihrem Hund spazieren gewesen, als sie auf ihren Peiniger traf. Der Angeklagte soll sie in ihr Auto gedrängt und dort misshandelt haben.

Als er von ihr abließ und sich kurz von dem Wagen entfernte, fuhr die Frau davon, heißt es in der Anklageschrift. Dabei soll sich der Angreifer noch auf die Motorhaube geworfen haben.

Nach der rund einstündigen Vernehmung der Frau beschuldigte Ali A. diese der Falschaussage. Er behauptete, die Frau habe einen Unfall verursacht und ihm danach „ein Geldangebot“ gemacht. In der Folge habe die Frau die Autotüren versperrt und sei weggefahren.

Wie Staatsanwalt Sebastian Murer feststellte, bezichtigte der mutmaßliche Täter die Frau mit dieser Anmerkung einer Straftat, nämlich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Eine falsche Beschuldigung hätte wohl Einfluss auf das Strafmaß. Der Staatsanwalt hatte die Beweislast gegen den Angeklagten bereits am ersten Verhandlungstag Anfang September als „erdrückend“ bezeichnet. Ali A. bestritt stets, die Sexualdelikte begangen zu haben.

Landgericht Memmingen will am Abend das Urteil im Vergewaltigungs-Prozess fällen

Zwei Rechtsmediziner präsentierten am Montag ihre Gutachten zu den Verletzungen, die die Frauen und der Angeklagte nach den Taten gezeigt hatten. Die Sachverständige kam zu der Einschätzung, diese passten zu den Schilderungen der Opfer.

Am Dienstag beginnt der voraussichtlich letzte Verhandlungstag. Ein weiterer Gutachter soll aussagen. Danach sind die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung geplant. Voraussichtlich am frühen Abend wird das Urteil verkündet. (AZ)

