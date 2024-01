Rund ein Dutzend Autos beteiligt: A8 in Richtung München nach Unfällen gesperrt

Zwischen Adelzhausen und Odelzhausen sind am Mittwochmorgen mehrere Autos in Unfälle verwickelt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Mehrere Unfälle auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen sorgen am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen in Richtung München. Gut ein Dutzend Autos sind laut Polizei beteiligt.

Zwei Personen wurden nach ersten Informationen leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, sind Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle vor Ort. Aktuell werde der Verkehr in Richtung München an der Anschlussstelle Adelzhausen ausgeleitet, hieß es in einer Mitteilung von 7:40 Uhr. Die Autos, die im Stau stehen, werden demnach über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AZ)