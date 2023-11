Allgäu

Das ist Eric Beißwenger, der neue Europaminister aus dem Allgäu

Eric Beißwenger wird neuer Europaminister in Bayern.

Plus Beißwenger gilt als fleißiger Strippenzieher mit gutem Draht in die CSU-Spitze. Doch in seiner Heimat ist er nicht nur wegen eines Steuer-Skandals umstritten.

Von Michael Mang

Am Wahlabend wollte sich Eric Beißwenger noch nicht zu seinen Chancen äußern, bei der Regierungsbildung ins Bayerische Kabinett einzuziehen: „Jetzt ist nicht die Zeit, um über Posten zu reden“, sagte er im Gespräch mit der Redaktion. Jetzt steht fest: Der 51-Jährige aus Bad Hindelang (Oberallgäu) zieht als Europaminister ins Kabinett ein.

Der Name Beißwenger war in den vergangenen Wochen immer wieder gefallen, als darüber spekuliert wurde, wer künftig für die CSU den Regierungsbezirk am Kabinettstisch vertreten würde. Dort ist kein Schwabe mehr vertreten, seit der bisherige Gesundheitsminister Klaus Holetschek den Vorsitz der CSU-Landtagsfraktion übernommen hat. Der Oberallgäuer hatte bei der Landtagswahl im Oktober mit seinem Erstimmenergebnis von 36,5 Prozent sogar sein Ergebnis von vor fünf Jahren (35,8 Prozent) übertroffen.

