Flugmanöver der Bundeswehr sorgen für Lärm im Allgäu

Mehrfach war am Dienstag im Allgäu ein lauter Knall zu hören. Bei der Polizei gingen deshalb Anrufe besorgter Menschen ein. Aufklärung kam von der Bundeswehr.

Gleich mehrere Male war am Dienstagvormittag im Allgäu ein lauter Knall zu hören. Das berichteten Menschen in Kempten, aber auch in Memmingen. Auch zwischen 11.00 und 11.15 Uhr war über dem Allgäu noch mehrfach ein Knall hörbar - diesmal auch im Ostallgäu bei Kaufbeuren. Eine Explosion? Oder Flugmanöver der Bundeswehr?

Bürger verständigen wegen lauter Knallgeräusche die Polizei

Warum es am Dienstag mehrfach knallte, war zunächst unklar. Beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gingen mehrere Anfragen besorgter Menschen zu den Knallgeräuschen ein, zur Ursache konnte man dort auf Anfrage allerdings nichts Konkretes sagen. Nicht auszuschließen sei, dass Kampfjets der Bundeswehr unterwegs seien, hieß es.

Tatsächlich zeigte ein Blick auf Online-Flugtracker, dass am Dienstagvormittag Flugmanöver im Raum Oberallgäu/Ostallgäu/Unterallgäu stattfanden. Auch ein Tankflugzeug der Bundeswehr kreiste längere Zeit im Bereich Memmingen/Ulm.

Luftwaffe bestätigt Flugübungen im Luftraum über dem Allgäu

Um die Mittagszeit bestätigt nun die Luftwaffe, dass es sich tatsächlich um Überschallknallgeräusche gehandelt habe. Ein Eurofighter-Geschwader aus Neuburg habe über dem Allgäu Übungsflüge durchgeführt, bestätigte ein Sprecher der Bundeswehr. Inzwischen seien diese bereits beendet. Knallen sollte es jetzt also im Allgäu nicht mehr.

Ein ähnlicher Vorfall hatte erst kürzlich im Raum Nordschwaben und Franken für Aufsehen gesorgt. Auch hier hallten laute Knallgeräusche durch die Region. Als Ursache stellte sich heraus, dass zwei Eurofighter der Luftwaffe von Neuburg aus zu einem Abfang-Manöver aufgebrochen. Als sie die Schallmauer durchbrachen, kam es zum Knall. Die Situation in der Luft stellte sich dann allerdings als harmlos heraus: Ein Passagierflugzeug hatte einen technischen Defekt und sich deshalb nicht gemeldet. (AZ)

