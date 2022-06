Bahnverkehr

17:01 Uhr

Bitte ohne Fahrrad: Sorgt das Neun-Euro-Ticket weiter für überfüllte Züge?

Plus Seit neun Tagen kostet der Nahverkehr fast nichts mehr. Viele sind dadurch mobiler, in Bayern kommt es aber auch zu überfüllten Zügen. Wo es am Wochenende eng werden könnte.

Von Marco Keitel

Sie wollte am Mittwochvormittag mit dem Neun-Euro-Ticket aus dem Landkreis Augsburg nach München fahren. Da war sie nicht die einzige. Die Mitfahrenden standen und saßen dicht gedrängt, wie eine Frau, die anonym bleiben möchte, erzählt. Bei einem Zwischenhalt war es so weit: "Wir sind überfüllt", ertönte die Ansage des Zugführers. Er bat Menschen im ersten und letzten Wagen, auszusteigen und die nächste Verbindung zu nehmen. Einige verließen den Zug. Sind solche Situationen das Schicksal von Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern, bis im September voraussichtlich die Zeit des Neun-Euro-Tickets endet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen