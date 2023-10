Barrierefreiheit

vor 9 Min.

Bayern sollte bis 2023 barrierefrei sein – doch davon ist das Land weit entfernt

Nicht einmal die Hälfte der Bahnstationen in Bayern sind barrierefrei. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist das eine enorme Hürde.

Plus Bayern barrierefrei – das bleibt ein unerreichtes Ziel der einstigen Seehofer-Regierung. Im neuen Koalitionsvertrag ist es kaum ein Thema. Die Verbände üben Kritik.

Von Celine Theiss

Eigentlich sollte Bayern in diesem Jahr bereits barrierefrei sein. Das hatte sich zumindest der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer vor zehn Jahren zum Ziel gesetzt. Doch die Realität sieht anders aus. Nach Angaben der zuständigen Ministerien sind nur 68 Prozent der staatlichen Gebäude und nicht einmal die Hälfte der 1066 Bahnstationen in ganz Bayern barrierefrei zugänglich. „Wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären“, kritisiert Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, den aktuellen Sachstand.

Im Gegensatz zu den zumindest klar formulierten Zielen der damaligen Regierung bleibt der am Donnerstag unterzeichnete neue Koalitionsvertrag in Bezug auf das Thema Barrierefreiheit reichlich unkonkret. CSU und Freie Wähler sehen etwa vor, dass Kommunen beim Ausbau barrierefreier Wohnungen für Senioren unterstützt werden und das Thema Inklusion in allen Lebensbereichen vorangetrieben wird. Weiter heißt es, dass Barrierefreiheit eine Daueraufgabe sei, die durch eine ministeriale Fachstelle unterstützt werden soll. Konkrete Maßnahmen und Ziele sind kaum zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen