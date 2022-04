Vertragsverlängerung von Müller beim FC Bayern rückt näher

Die Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern München rückt näher.

Laut "Bild" werden die Bayern den 2023 auslaufenden Vertrag mit dem 32-Jährigen um weitere zwei Jahre verlängern. "De facto gibt's nichts zu verkünden, aber wir befinden uns in guten Gesprächen, im guten Austausch. Beide Seiten wollen und ich glaube, dass man da am Ende des Tages eine gute Lösung finden wird", hatte Müller nach dem 3:0-Erfolg am Sonntag bei Arminia Bielefeld gesagt. Zum "wie, wann, wo" wollte Müller nichts sagen.

Müller spielt seit über zwei Jahrzehnten für den deutschen Fußball-Rekordmeister, im Jahr 2008 debütierte er in der Fußball-Bundesliga. Der Weltmeister von 2014 zählt zu den Top-Verdienern im Kader. Vorstandschef Oliver Kahn sagte zuvor im Sport1-"Doppelpass", er sei "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können".

Wie bei Müller laufen am 30. Juni 2023 auch die Verträge von Weltfußballer Robert Lewandowski (33), Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer (36) und Serge Gnabry (26) aus.

