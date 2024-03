SPD begrüßt erste gehörlose Abgeordnete Heubach im Bundestag

Die SPD-Fraktion hat Heike Heubach als erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag begrüßt.

Fachlich werde die Nachrückerin innerhalb der Fraktion in den Bereichen Bauen und Wohnen arbeiten, erklärte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag im Bundestag. "Weil sie in diesem Bereich unterwegs ist, wird sie die ohnehin schon vorhandene Kompetenz in unserer Fraktion noch mal erweitern." Heubach werde Hilfe brauchen, er sei aber der Bundestagsverwaltung sehr dankbar, sich auf diese besondere neue Situation einzulassen, sagte Mützenich.

"Was mich natürlich sehr interessieren wird, wie die AfD mit einer solchen Abgeordneten umgeht. Weil wir wissen ja spätestens seit der Äußerung von Herrn Höcke, dass Menschen mit Behinderung eigentlich eine Belastung für die Gesellschaft sind. Ich hoffe, er hält diese Belastung für den Deutschen Bundestag aus", sagte Mützenich.

Nachdem der SPD-Abgeordnete Uli Grötsch vergangenen Donnerstag zum Polizeibeauftragten des Bundes gewählt wurde, rückt Heubach der Liste der bayerischen SPD folgend für dessen Bundestagsmandat nach. Am Mittwoch wird die 44-Jährige offiziell vom bayerischen Landeswahlleiter in Fürth als Abgeordnete des Deutschen Bundestages ernannt.

"Das ist ein Meilenstein für die Inklusion und Repräsentation der Gehörlosengemeinschaft im Deutschen Parlament", sagte die Vorsitzende der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion, Carolin Wagner. "Die Barrierefreiheit ist nicht mehr ausschließlich in baulicher Weise sicherzustellen, sondern auch in Hinblick auf die Bedarfe gehörloser Menschen, etwa bei der Teilnahme an Ausschusssitzungen oder bei Reden im Plenum."

Heubach wird nach Angaben der Bundestagsverwaltung von Gebärdendolmetschern begleitet und unterstützt. Wenn sie im Plenarsaal Reden hält, wird eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher neben den Stenografen einen Platz mit Mikrofon bekommen, um die Rede für die anderen Abgeordneten zu übersetzen.

(dpa)