Bayern-Training vor Real mit de Ligt, Musiala und Dier

Vor dem Abflug nach Madrid gibt es beim Training des FC Bayern positive Signale. Trainer Tuchel kann für den Real-Kracher mit mehreren wichtigen Akteuren planen, die fraglich waren.

Dieses Abschlusstraining macht dem FC Bayern München Mut. Bei der letzten Übungseinheit vor dem entscheidenden Kampf um den Einzug ins Champions-League-Finale gegen Real Madrid waren am Dienstag vor der Abreise nach Spanien alle angeschlagenen oder zuletzt pausierenden Fußball-Profis in München auf dem Vereinsgelände dabei. Allen voran auch Abwehrspieler Matthijs de Ligt, der wegen Knieproblemen beim 2:2 im Halbfinal-Hinspiel vor einer Woche gefehlt hatte.

Auch der beim 1:3 in Stuttgart zuletzt pausierende Nationalspieler Jamal Musiala (Knie) konnte zumindest in den für Medien offenen ersten 15 Minuten anscheinend problemlos trainieren. Der in Stuttgart am Kopf verletzte Innenverteidiger Eric Dier hatte nach einer Platzwunde noch ein Pflaster an der Stirn. Leroy Sané soll erneut wegen seiner Schambeinschmerzen auf die Zähne beißen, ebenso der im Hinspiel herausragende Österreicher Konrad Laimer nach einer Knöchelblessur.

Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf den in Stuttgart am Fuß verletzten Raphael Guerreiro sowie Angreifer Kingsley Coman, der sich nach einer Muskelverletzung aber wieder im Aufbautraining befindet. "Die Ausgangslage ist klar", sagte Tuchel. Der Gewinner komme ins Endspiel am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain. "Wir haben 90 Minuten, 120 Minuten und vielleicht ein Elfmeterschießen", sagte der 50-jährige Tuchel.

(dpa)