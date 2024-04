FC Bayern gegen Arsenal im Kampf um letzte Titelchance

Der FC Bayern München will seine letzte Titelchance in einer missglückten Saison wahren. Beim Hinspiel in London setzen die Münchner auch auf eine Heimkehrer-Serie.

Der FC Bayern kämpft in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) um die letzte Titelchance dieser Fußball-Saison. Im Hinspiel beim FC Arsenal wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in einer Woche im eigenen Stadion erarbeiten. Mit nach London reisten die zuletzt verletzt fehlenden Manuel Neuer, Leroy Sané, Kingsley Coman und auch Aleksandar Pavlovic.

Nach dem Aus im DFB-Pokal und der Meisterschaft hoffen die Bayern, in Europas Königsklasse weiter aussichtsreich im Rennen zu bleiben. Dabei soll auch Harry Kane helfen, der erstmals in seine langjährige Heimat zurückkehrt. Gegen Arsenal traf der Bayern-Stürmer besonders gern. In 19 Pflichtspielen gegen die Gunners hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft insgesamt 14 Tore für seinen Ex-Club Tottenham erzielt.

(dpa)