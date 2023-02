Nagelsmann erwartet "Topspiel" des FC Bayern in Paris

Julian Nagelsmann blickt der Champions-League-Kraftprobe des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain sehr zuversichtlich entgegen.

Der Ärger des Trainers über den recht matten Auftritt seiner Mannschaft beim 3:0 gegen den VfL Bochum war am Montagabend in Paris verflogen. "Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden und hoffe, dass wir das bessere Ende für uns haben werden", sagte Nagelsmann vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend.

"Die Champions League hat für PSG einen großen Reiz. Aber wir versuchen, hier mutig aufzutreten", kündigte Nagelsmann an. Es sei ein Duell auf Augenhöhe. Der Bayern-Coach rätselte gut 25 Stunden vor dem Anpfiff noch, ob bei Paris neben dem zuletzt angeschlagenen Weltmeister Lionel Messi auch der nach einer Muskelverletzung wieder trainierende Stürmerstar Kylian Mbappé im Prinzenpark in der Startelf von PSG auflaufen wird.

"Falls bei Paris alle in der Offensive spielen können, sind sie auch fit", meinte Nagelsmann und ergänzte: "Wir werden alle Szenarios vorbereiten. Beide können jeder Mannschaft der Welt wehtun. Aber wir werden bereit sein."

(dpa)