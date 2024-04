Neuer vor Real-Kraftprobe: "Die Fußballwelt freut sich"

Rekord-Torhüter Neuer sieht den FC Bayern vor einem "harten Weg", wie 2013 ins Champions-League-Endspiel nach Wembley zu kommen. Denn Real Madrid habe eine "sensationelle Mannschaft".

Bayern-Kapitän Manuel Neuer fiebert dem Champions-League-Klassiker gegen Real Madrid entgegen. Das erklärte Ziel des Fußball-Nationaltorhüters in den beiden Partien an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) und acht Tage später in Madrid sei der Einzug ins Endspiel am 1. Juni in London. "Ich glaube, die Duelle Real Madrid gegen FC Bayern München sind mit die größten Spiele. Die ganze Fußballwelt freut sich darüber, wir Spieler freuen uns", äußerte Neuer vor dem Halbfinal-Hinspiel auf der Internetseite der UEFA.

Real verfüge über "eine sensationelle Mannschaft", sagte Neuer zum Gegner mit seinen deutschen Nationalteam-Kollegen Toni Kroos und Antonio Rüdiger. "Wir wissen, dass es natürlich ein harter Weg ist, nach Wembley zu kommen, das Finale dort zu spielen. Deshalb müssen wir in beiden Spielen jeweils eine sehr gute Tagesform haben und alles auf den Platz bringen, um ins Finale einzuziehen", prognostizierte Neuer.

Der 38-Jährige war zuletzt im Viertelfinale beim 1:0 gegen den FC Arsenal in seinem 138. Königsklassenspiel zum 58. Mal ohne Gegentor geblieben und hatte damit den Spanier Iker Casillas (57 Zu-Null-Spiele) als Rekordhalter abgelöst.

Neuer würde sich natürlich ein erneutes deutsches Wembley-Finale zwischen seinen Bayern und Borussia Dortmund wünschen: "Zunächst einmal ist es für den deutschen Fußball sehr gut, dass zwei Mannschaften im Halbfinale stehen. Besonders ist natürlich auch der Austragungsort des Finals und dass die beiden Mannschaften von 2013 noch im Halbfinale stehen werden. Es gibt natürlich nicht mehr viele Spieler, die damals dabei gewesen sind, aber Thomas (Müller) und ich können uns sehr gut daran erinnern, wie schön das gewesen ist. Es gilt natürlich alles in die Waagschale zu werfen, um dort wieder hinzukommen."

(dpa)