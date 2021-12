Sorge um alte und kranke Menschen wächst: Werden sie beim Boostern übergangen?

Plus In den Pflegeheimen ist das Boostern vielerorts zumindest weit fortgeschritten. Doch der Sozialverband VdK fürchtet, dass viele Pflegebedürftige zu Hause vergessen werden.

Am Anfang des Boosterns hat in den Pflegeheimen alles viel zu lange gedauert. „Damit wurde wertvolle Zeit vertan“, ärgert sich Dieter Egger, Vorstandsmitglied der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben. Und noch heute warten einige auf ein mobiles Impfteam, das die Bewohnerinnen und Bewohner zum dritten Mal impft, sagt der schwäbische Sprecher der Hausärzte, Dr. Jakob Berger. Denn nach wie vor fehle Impfstoff: „Die Lage hat sich sogar verschärft“, erklärt er.