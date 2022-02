Corona-Pandemie

Holetschek spricht von ein "paar Wochen" Verzögerung bei Impfpflicht

In Bayern könnte die einrichtungsbezogene Impfpflicht früher kommen als von Söder erklärt. Laut Gesundheitsminister Holetschek könnte es in ein paar Wochen so weit sein.

