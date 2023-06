Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Ein 67-jähriger Autofahrer ist im schwäbischen Landkreis Donau-Ries gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war der Mann am Freitag zwischen Buttenwiesen und Mertingen nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Baum gestoßen. Der 67-Jährige sei noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben, hieß es. Er saß alleine im Fahrzeug.

(dpa)