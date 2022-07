Ob radikal oder im Kleinen: Wie Menschen aus der Region Energie sparen

Plus Hohe Energiepreise und knapp werdendes Gas machen den Deutschen zu schaffen. Vier Menschen aus der Region erzählen, wie sie versuchen, weniger Geld auszugeben.

Das Gas durch die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1 fließt wieder, die Energiepreise bleiben aber in zuvor unbekannten Höhen. Noch ist auch nicht gesichert, ob die deutschen Gasspeicher vor dem Winter aufgefüllt werden können. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat deshalb bereits zum Energiesparen aufgerufen. Von kleinen bis hin zu fundamentalen Maßnahmen: Menschen aus der Region haben uns erzählt, was sie tun, um Energie einzusparen.