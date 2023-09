Stimmkreis Regensburg-Land: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Im Herbst findet die Bayern-Wahl 2023 statt. Hier erfahren Sie alles rund um die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Regensburg-Land.

Der Termin der Bayern-Wahl 2023 ist der 8. Oktober. Dann sind die Wahlberechtigten in Bayern wieder dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und damit über die Mehrheitsverhältnisse im Landesparlament für die nächsten fünf Jahre zu entscheiden. Alternativ kann natürlich auch schon im Voraus per Briefwahl bei der Landtagswahl 2023 abgestimmt werden.

Auch im Stimmkreis Regensburg-Land wird gewählt. Welche Orte gehören alles zu diesem Stimmkreis? Wie sind die Ergebnisse dort bei der vergangenen Bayern-Wahl 2018 ausgefallen? Alle Infos dazu erfahren Sie hier. Außerdem halten wir hier direkt nach der Auszählung die Ergebnisse für Sie bereit.

Wahlergebnisse für den Stimmkreis Regensburg-Land: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Bayern-Wahl 2023 entscheidet über die Zusammensetzung des bayerischen Landtages für den Verlauf der nächsten Wahlperiode. Dementsprechend möchten alle der bei der Landtagswahl in Bayern antretenden Parteien möglichst viele Stimmen für sich gewinnen. Wie das Ergebnis möglicherweise aussehen könnte, kann man in den Umfragen zur Bayern-Wahl nachlesen. Ob sich diese bewahrheiten, zeigt sich allerdings erst am Wahltag. Sobald dann die Auszählung der Stimmen beendet ist, finden Sie hier die Ergebnisse der Bayern-Wahl aus dem Stimmkreis Regensburg-Land in unserem Datencenter.

Wie im restlichen Freistaat wird auch im Stimmkreis Regensburg-Land mit einer Erststimme und einer Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 abgestimmt. Die Erststimme entscheidet darüber, wer die Wählerinnen und Wähler des Stimmkreises in den kommenden Jahren im Landtag vertritt.

Regensburg-Land: Orte im Stimmkreis 304 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Landkarte der Stimmkreise für die Landtagswahl 2023 in Bayern ist etwas kompliziert. Denn die Stimmkreise stimmen oftmals nicht mit der gewohnten Einteilung des Freistaates in Landkreise überein. Stattdessen sind die Orte der Landkreise häufig mit denen anderer Landkreise oder mit kreisfreien Städten in einem Stimmkreis zusammengefasst. Beim Bayerischen Landesamt für Statistik kann nachgesehen werden, in welchem Stimmkreis sich der eigene Ort befindet.

So ist es auch beim Stimmkreis Regensburg-Land der Fall, dass seine Grenzen nicht mit denen des Landkreises Regensburg zusammenfallen. Stattdessen zählt zu ihm nur ein Teil dieser Gemeinden.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Orte, die zum Stimmkreis 304 Regensburg-Land gehören:

Verwaltungsgemeinschaften:

Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim ( Alteglofsheim , Pfakhofen)

( , Pfakhofen) Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf ( Altenthann , Bach a.d. Donau , Donaustauf )

( , Bach a.d. , ) Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz ( Duggendorf , Holzheim a.Forst, Kallmünz )

( , a.Forst, ) Verwaltungsgemeinschaft Laaber ( Brunn , Deuerling , Laaber )

( , , ) Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg ( Pielenhofen , Wolfsegg )

( , ) Verwaltungsgemeinschaft Sünching ( Aufhausen , Mötzing , Riekhofen, Sünching )

( , , Riekhofen, ) Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d. Donau ( Brennberg , Wörth a.d. Donau )

Ortschaften und Städte:

Barbing

Beratzhausen

Bernhardswald

Hagelstadt

Hemau

Köfering

Mintraching

Neutraubling

Nittendorf

Obertraubling

Pettendorf

Pfatter

Regenstauf

Schierling

Sinzing

Tegernheim

Thalmassing

Wiesent

Zeitlarn

Die übrigen Orte des Landkreises Regensburg wurde für die Landtagswahl 2023 dem Stimmkreis Regensburg-Stadt zugeordnet.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Regensburg-Land

Bei der vergangenen Bayern-Wahl 2018 konnte sich die CSU das Direktmandat vom Stimmkreis Regensburg-Land sichern. Mit einem deutlichen Abstand vor dem Konkurrenten der Freien Wähler gewann damals die Unions-Politikerin Sylvia Stiersdorfer die Abstimmung und zog für den Stimmkreis Regensburg-Land in den Bayerischen Landtag ein.

Die Ergebnisse der Erststimme 2018 im Stimmkreis Regensburg-Land:

CSU : 39,3 Prozent

: 39,3 Prozent Freie Wähler : 18,7 Prozent

: 18,7 Prozent Grüne: 12,4 Prozent

AfD : 12,4 Prozent

: 12,4 Prozent SPD : 6,8 Prozent

: 6,8 Prozent FDP : 3,5 Prozent

: 3,5 Prozent Die LINKE: 2,5 Prozent

Sonstige: 4,6 Prozent

Im Stimmkreis Regensburg-Land konnte sich die CSU auch bei den Gesamtstimmen mit deutlichem Abstand die meisten Stimmen sichern.

Das war das Gesamtstimmen-Ergebnis 2018 im Stimmkreis Regensburg-Land: