FC Bayern beglückwünscht Eintracht: "Großartige Leistung"

Der FC Bayern hat Eintracht Frankfurt zum Triumph in der Fußball-Europa-League gratuliert.

"Das war eine großartige Leistung von Eintracht Frankfurt - nicht nur in diesem spannenden Finale, sondern schon den ganzen Wettbewerb über", erklärte am Donnerstag der Münchner Vorstandschef Oliver Kahn. "Fünf deutsche Klubs in der Champions League - das ist historisch!"

Die Frankfurter qualifizierten sich am Mittwochabend durch den Gewinn der Europa League gegen die Glasgow Rangers als zusätzlicher Königsklassen-Starter neben dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig. "Das war wirklich eine tolle Reise durch Europa und ist ein toller Erfolg für die Bundesliga", befand Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

(dpa)