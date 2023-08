Flucht

Wohin mit all den Geflüchteten? Damit kämpfen Landkreise und Kommunen

Provisorische Flüchtlingsunterkünfte gibt es beinahe in ganz Deutschland – an nachhaltigen Unterkünften mangelt es oft.

Plus Kommunen bemühen sich um die Unterbringung neuer Geflüchteter. Die Unterstützung in der Bevölkerung für neue Unterkünfte sinkt. Wie ist die Lage in bayerischen Gemeinden?

Von Moritz Maier

Die angespannte Situation im Umgang mit Geflüchteten bringt viele Gemeinden Bayerns an ihre Grenzen. Seit Monaten klagen etliche Lokalpolitiker, mit den Flüchtlingszahlen überfordert zu sein. Gleichzeitig suchen immer mehr Menschen in Bayern und Schwaben Schutz. Grundsätzlich mangelt es nicht an Hilfsbereitschaft, doch Bürgerinnen und Bürger lehnen weitere Unterkünfte zunehmend ab. Schwäbische Bürgermeister und Landräte erzählen von ihren Problemen, was sie fordern und wie sie versuchen, die Geflüchteten trotz der widrigen Umstände besser zu integrieren.

In Hoppingen sammelten Bürger Unterschriften gegen Flüchtlingsunterkunft

In Hoppingen, das zur Stadt Harburg im Landkreis Donau-Ries gehört, ist das Fass übergelaufen. Eine geplante Unterkunft für Geflüchtete wurde nach großem Protest der einheimischen Bevölkerung gestoppt. Ein privater Investor wollte im 279-Seelen-Dorf eine Unterkunft für 88 Geflüchtete bauen. In einer Unterschriftenliste formulierten die Hoppingerinnen und Hoppinger ihre Bedenken – mit Erfolg. Das Vorhaben wurde eingestellt. Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt (parteilos) teilt die Sorgen, betont aber, dass die Aktion nicht gegen die Geflüchteten gerichtet ist: "Hier geht es um das Verhältnis."

