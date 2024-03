Forschung

Neuer Laborbereich an der Uni Augsburg: Vorbereitung auf die nächste Pandemie

Auf dieser vom US-Forschungszentrum National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zur Verfügung gestellten Aufnahme ist eine Zelle (grün) mit dem Coronavirus (gelb) infiziert. Die Pandemie gilt mittlerweile als beendet.

Plus An der Uni Augsburg eröffnet am Montag ein neuer Laborbereich, in dem die Verbreitung von Viren erforscht wird. Ein Ziel: Frühwarnsysteme entwickeln. Wie wahrscheinlich ist eine neue Pandemie?

Von Stephanie Sartor

Die Corona-Pandemie war noch nicht vorbei, da tauchte bereits eine unangenehme Frage auf: Was, wenn so etwas wieder passiert? Unter dem Eindruck der zähen Covid-Jahre eine Frage, die viele gerne weit weg schieben wollen. Doch längst sind sich Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt sicher: Die nächste Pandemie kommt bestimmt.

Das sagt auch Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität und am Helmholtz Zentrum München. "Dass wir irgendwann wieder eine Pandemie haben werden, glauben eigentlich alle Experten. Es kann nur keiner vorhersagen, wann das passieren wird." Man wisse aber eben, dass es durch die Veränderungen unserer Lebensweise und die der Umwelt immer wahrscheinlicher werde, dass sich ein neues Virus ausbreiten könne. "Die Klimaerwärmung trägt etwa dazu bei, dass sich Moskitos verbreiten, und zwar in Regionen, in denen sie früher nicht überlebt haben. Es gibt plötzlich Dengue-Infektionen im südlichen Deutschland, die wir früher nicht gesehen haben."

