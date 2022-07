Von Nördlingen bis Oberstdorf: 24 Ausflug-Tipps für die Ferien in der Region

In ein U-Boot abtauchen, Strauße streicheln und mehr: Wer in den Sommerferien nach Abenteuern sucht, der muss gar nicht lang suchen: 24 Freizeittipps aus der Region.

Endlich! Die Sommerferien sind da. Sechs Wochen lang können die Kinder toben und die Schule vergessen. Auch bei vielen Eltern und Erwachsenen steht Urlaub an. Doch um den zu genießen muss man sich nicht durch volle Flughafenterminals zwängen oder tausende Kilometer gen Süden fahren. Schöne Landschaften und wilde Abenteuer gibt es praktisch direkt vor der Haustür! Hier sind von 24 Redaktionen 24 Freizeittipps in der Region von A-Z:

Augsburg: Vom Müllberg auf die Alpen blicken

Das Gipfelkreuz auf dem Müllberg in Augsburg. Foto: Jan-Luc Treumann

Der Müllberg zwischen Augsburg und Gersthofen ist kein Berg, dessen Besteigung einen ganzen Tag fordert. Schon nach 55 Höhenmetern hat man nämlich den Gipfel erreicht. Warum sich der Aufstieg trotzdem lohnt? Vom Müllberg aus bietet sich ein toller 360-Grad-Blick über Augsburg und die Region. Bei klarem Wetter sieht man bis zu den Alpen. Der Aufstieg ist auf unterschiedlichen Routen möglich. Am besten auch ein Picknick unter dem großen Gipfelkreuz einplanen, um die Aussicht voll zu genießen.

Öffnungszeiten: täglich 8 bis 20 Uhr

Balzhausen (Landkreis Günzburg): Kreuzweg von der Zeit gezeichnet

Auf dem Kreuzweg sind die farbigen Medaillons aus gebranntem Terrakotta gemacht. Foto: Peter Bauer

Ein Kreuzweg, gestaltet mit farbigen Medaillons aus gebranntem Terrakotta: Die Arbeit des Ellzeer Künstlers Wolfgang Klein gilt als ein kultureller Höhepunkt im südlichen Landkreis Günzburg. Der Weg befindet sich an der Blumenfeldkapelle im Südwesten der Gemeinde Balzhausen. Die Witterung hat das Aussehen des Materials bemerkenswert verändert. Gewissermaßen „Raum für die Zeit“ zu schaffen, war der Grundgedanke von Künstler Wolfgang Klein.

www.keramische-manufaktur-wolfgang-klein.de

Bernbeuren (Landkreis Ostallgäu): Durch die Feuersteinschlucht

Eine Wanderung auf den Auerberg von Bernbeuren durch die Feuersteinschlucht ist ein Abenteuer für die Ferien. Foto: Dirk Ambrosch

An einem Bach entlang durch den Wald und über elf kleine Brücken führt ein Weg durch die Feuersteinschlucht hinauf auf den Auerberg am Rand des Ostallgäus. Wildromantisch mit Alpenblick und zugleich abenteuerlich eignet er sich vor allem für Familien. Auf einem Erlebnispfad – begleitet von einem Römer namens Crispus – lernen Kinder an mehreren Stationen spielerisch die Natur kennen. Und wer Lust hat, kann sich im Gasthof auf dem Auerberg zum feierlichen Abschluss ein Schnitzel mit Pommes gönnen.

www.bernbeuren.de

Bissingen (Landkreis Dillingen a.d. Donau): Landwirtschaft erleben

In Bissingen lässt sich Landwirtschaft erleben. Foto: Helmut Herreiner

Über 8,8 Kilometer erstreckt sich das Kesseltaler Landwirtschaftserlebnis zwischen den Gemeinden Bissingen und Tapfheim. Der Rundweg beschäftigt sich auf 15 Stationen unter anderem mit dem Lebenslauf der Kühe, Milch, regionalen Produkten, Bienen, Bibern und der Arbeit der Bauern. Ihn können sowohl Dreijährige mit dem Bobby-Car als auch Radfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer erkunden. Natur, Landwirtschaft und das Wirken von Sebastian Kneipp werden hier erlebbar.

www.ferienland-donau-ries.de

Buchenberg (Landkreis Oberallgäu): Ein etwas anderes Bad

Die siebenjährige Samira aus Kempten-Neuhausen freut sich über eine Moorpackung. Foto: Ralf Lienert

Baden in Moorseen muss man mögen – für alle, die das tun, ist der Moorweiher Buchenberg (Oberallgäu) der richtige Tipp: Zentrum ist ein Weiher samt Kinderbereich und Sandufer. Für Moor-Fans: Wurzelpfade durchs Gebüsch führen vom Weiher zu einem Schlammloch. Hinein führt eine Leiter, wer sich darauf einlässt, steht bis zur Brust im Matsch – bestimmt irgendwie gesund, ein Spaß allemal. Übrigens: Kneippbecken, Kiosk, Minigolf und Spielplatz gibt es auch. Parkplatz nahe des Hotels Sommerau. (sho)

www.buchenberg.de

Buxheim (Landkreis Unterallgäu): Wandern, baden, Boot fahren

Am Buxheimer Weiher gibt es Boote, Badebetrieb und Wege, die zum Wandern einladen. Foto: Uwe Hirt

In den Wäldern und entlang der Iller um Buxheim im Unterallgäu sind zahlreiche Wanderwege ausgeschildert. Nicht nur deshalb ist die Gemeinde bei Ausflüglern beliebt. Ein Weiher, den ansässige Mönche im späten Mittelalter angelegt haben, lädt Gäste zum Abkühlen ein. Am großen Weiher gibt es einen Bootsverleih und Möglichkeiten zum Einkehren. Außerdem lohnt sich ein Besuch des über 600 Jahre alten Kartäuser-Klosters. Dort findet man auch das berühmte Buxheimer Chorgestühl.

www.buxheim.de

Dillingen: Bitte einsteigen ins Ur-U-Boot

In Dillingen gibt es ein Ur-U-Boot zu sehen. Foto: Berthold Veh

Der geniale Erfinder Wilhelm Bauer hat vor 200 Jahren in Dillingen das Licht der Welt erblickt. Er entwickelte das erste moderne U-Boot, den Brandtaucher, der 1851 in Kiel sank. Daran erinnert nicht nur ein Brunnen, sondern anlässlich seines 200. Geburtstags bis zum Jahresende auch eine Sonderausstellung im Stadt- und Hochstiftmuseum am Hafenmarkt 11 in Dillingen. Dort können Gäste virtuell in den originalen Brandtaucher, der im Militärhistorischen Museum in Dresden steht, einsteigen.

Die Ausstellung ist mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Germaringen (Ostallgäu): Aktuelle Fragen an einer alten Kulturstätte

St. Georg krönt den Georgiberg. Foto: Harald Langer

Markant ragt der Georgiberg bei Germaringen nordöstlich von Kaufbeuren aus der Landschaft. Bekrönt wird er von der Kirche St. Georg. Lange bevor dieses bedeutende romanische Gotteshaus erbaut wurde, dürfte der Ort eine heidnische Kultstätte gewesen sein. Am Georgiberg geht es aber nicht nur um Geschichte, sondern auch um aktuelle Fragen. An der Kirche startet ein zwei Kilometer langer Lehrpfad, der darüber informiert, wie der Wald für die Zukunft und den Klimawandel fit gemacht werden kann.

Der Waldlehrpfad ist frei zugänglich.

Illertissen (Neu-Ulm): Theater unter freiem Himmel

Märchenhaft wird es diese Sommerferien in Illertissen. Foto: Regina Langhans

Auf der Freilichtbühne beim Vöhlinschloss Illertissen wird es in diesem Sommer märchenhaft: Mit dem Jugendtheater „Rumpelstilzchen“ (noch bis 30. Juli) und der schwäbischen Komödie „Der Tod im Birnbaum“ (12. bis 27. August) kehrt die Schwabenbühne endlich wieder in den Theatergarten zurück. Die Naturbühne wird schon seit 1981 bespielt. Die überdachte Zuschauertribüne sorgt dafür, dass die über 400 Zuschauer im Trockenen sitzen.

Tickets gibt es unter Telefon 01806/700 733 oder online unter www.schwabenbühne.de

Karlshuld (Neuburg-Schrobenhausen): Abenteuer auf dem Bauernhof

Auf dem Moorhof in Karlshuld geht die Sonne auf. Foto: Nadine Angermeier

„Ankommen und entdecken“, so lautet das Motto des Moorhofs, ein kleiner Bauernhof im Herzen der Donaumoosgemeinde Karlshuld (Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Der Hof, auf dem Kühe, Hühner, Esel, Schafe und viele weitere Tiere leben, ist mehr als nur ein landwirtschaftlicher Betrieb. Zahlreiche Aktionen, für allem für Familien mit kleinen Kindern, sollen die Sinne für den Umgang mit Natur und Tierwelt schärfen. So gibt es Schatzsuchen Entdeckungstouren, Bastelaktionen und vieles mehr. Mehr Infos über den Moorfhof gibt es auf der Instagram-Seite des Bauernhofs.

Königsbrunn (Kreis Augsburg): Das Lechfeld zu Füßen

Das Lechfeld kommt eigentlich eher flach daher. Auf der Ulrichshöhe im Sport- und Freizeitpark West bietet sich deshalb ein guter Ausblick. Sie ist nur ein paar Gehminuten von der Endhaltestelle der Straßenbahn-Linie 3 entfernt und erlaubt bei gutem Wetter einen herrlichen Rundum-Blick von Augsburg bis zu den Alpen. Im Park können sich Besucher beim Kneippen erfrischen und den Barfußpfad entlang gehen. Als kulinarischer Abschluss bietet sich ein Besuch im Schokoschlösschen im Stadtzentrum an.

Rund um die Uhr geöffnet.

Leipheim: Ein Strauß kommt selten allein

Ein Vogel Strauß auf einem Feld der Straußenfarm in Leipheim. Foto: Bernhard Weizenegger

Wer schon immer mal einen Strauß sehen wollte, muss nicht zwingend in die glühend heiße Steppe von Namibia oder Südafrika reisen. Eine der größten Straußenfarmen Deutschlands liegt nördlich von Leipheim im Donaumoos. Auf einer Fläche von rund zwölf Hektar haben circa 700 Tiere ihr Zuhause. Der größte Vogel der Welt trägt seinen Kopf bis zu drei Meter über dem Boden und kann bis zu 70 km/h schnell rennen. Täglich sind Besichtigungen von 9-17 Uhr möglich. Auch Führungen werden angeboten.

www.straussen-eiland.de

Mering (Aichach-Friedberg): Hüpfspaß im neuen Trampolinpark

Mering hat jetzt als neues Angebot einen Trampolinpark – und der kommt bei Kindern gut an. Foto: Michael Eichhammer

In Mering hat in diesem Jahr ein großer Trampolinpark im Gewerbegebiet eröffnet. Im Blocjump erwarten die Besucher eine 20-teilige Trampolinanlage, eine Boulderwand, Slacklines in verschiedenen Höhen sowie ein Beachvolleyballfeld. Ein Luftkissen dient Besucherinnen und Besuchern als Hüpfburg. Die Anlage befindet sich auf einem 3200 Quadratmeter großen Gelände am Otto-Hahn-Bogen 12. Begleitpersonen, die sich nicht selbst an den Attraktionen austoben, müssen keinen Eintritt bezahlen. (AZ)

www.blocjump.de

Mindelheim (Unterallgäu): Das echte Million-Dollar-Baby

Das Schwäbische Krippenmuseum steht in Mindelheim. Foto: Friederike Haber

Im August werden die ersten Lebkuchen im Handel verkauft, und ebenso lohnt sich ein Besuch im Schwäbischen Krippenmuseum in Mindelheim das ganze Jahr über. Das neu gestaltete Museum beherbergt einige herausragende Exponate. So etwa die Christusfigur des Ulmer Bildschnitzers Michel Erhard. Sie ist als Millionen-Baby bekannt geworden, weil sie eine Million Euro wert ist. Daneben enthält die Sammlung auch das älteste Christkind der Welt, eine Figur aus der Zeit um 1300, die aus Leutkirch stammt.

Mehr Infos zum Krippenmuseum

Nesselwang (Ostallgäu): Mit 120 Sachen ins Tal

Der Flying Fox an der Alpspitzbahn in Nesselwang kommt auf 120 Stundenkilometer. Foto: Matthias Becker

Darf’s ein bisserl Adrenalin sein? Dann ist der Flying Fox an der Alpspitzbahn in Nesselwang im Ostallgäu vermutlich genau das Richtige. An der Bergstation des Hausberges geht es 1,2 Kilometer fliegend bergab. Wer mag, kann vorher gemütlich über gefestigte Wege aufsteigen auf den Spuren des Bundeskanzlers Olaf Scholz: Erst kürzlich hat er seinen Urlaub dort verbracht. Für wen der Weg ins Tal in der Luft zu hoch ist, der kann ihn auch nah am Boden aber ebenfalls mit Tempo antreten: per Sommerrodelbahn.

www.alpspitzkick.de

Neusäß-Hammel (Kreis Augsburg): Erlebnisspielplatz für die ganze Familie

Wasserspiele am Erlebnisspielplatz Neusäß-Hammel. Foto: Marcus Merk

Der Abenteuerspielplatz liegt direkt am Weldenbahnradweg in Neusäß-Hammel (Mühlbachstraße) und lockt wegen seiner Größe und Ausstattung viele Besucher an. Für Kinder gibt es einen Wasserspielplatz zum Abkühlen, Dämme bauen und vieles mehr. Für Abwechslung sorgen im Abenteuer-Abteil des teils beschatteten Platzes Klettermöglichkeiten, eine Vogelnestschaukel und in den Boden eingelassene Trampoline oder Trainingsgeräte. Pavillons und eine Wiese laden zum Picknicken ein.

www.neusaess.de

Nördlingen

Das Stadtmauerfest kehrt nach Nördlingen zurück. Foto: Jochen Aumann

Feuerspektakel und Lagerfeuergeruch: Zum Ende der Sommerferien kehrt vom 9. bis 11. September das Mittelalter nach Nördlingen zurück. Beim Stadtmauerfest, das nur alle drei Jahre stattfindet, können die Stadttore nur gegen ein „Pflasterzoll“ passiert werden. Hat man diese Hürde überwunden, kann man so einiges erleben: etwa einen Rundgang auf der vollständig erhaltenen Stadtmauer oder einen 350-Stufen-Aufstieg auf den Kirchturm „Daniel“ mit Ausblick auf das gesamte Nördlinger Ries.

Mehr Infos zum Stadtmauerfest 2022 in Nördlingen.

Oberstdorf (Oberallgäu): Wandern und Baden am Fuß der Alpen

Das Moorbad in Oberstdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Tourismus Oberstdorf/Eren Karaman

Erst ein wenig wandern, dann vor Bergkulisse ab ins kühle Nass: Das kann erleben, wer sich in Oberstdorf auf den Weg zum Moorbad macht. Die Wanderung führt von der Mühlenbrücke nahe der Nebelhornbahn zu der Anhöhe südlich von Oberstdorf, auf der sich das historische Bad und der nahe gelegene Moorweiher befinden. Um ihn führt ein Lehrpfad mit Tafeln zu Pflanzen, Tieren und Geologie. Am Weiher kann man Frösche, Fische, Enten und Reiher beobachten. Bei trockener Witterung im Sommer täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen zum Moordbad am Alpenrand.

Osterzell (Ostallgäu): Ein lehrreicher Garten Eden

Der Bibelgarten Osterzell ist ein Kleinod zum Innehalten und Nachdenken. Foto: Karlheinz Stumbaum

Der Garten Eden liegt ein paar Kilometer östlich von Kaufbeuren. Im Dorf Osterzell haben viele Ehrenamtliche, regionale Handwerker und Künstler in der Ortsmitte einen Bibelgarten angelegt. Verse aus der Bibel werden auf beeindruckende Weise mit Landschaftsarchitektur, Kunstwerken und Pflanzen verknüpft. Besucher können gleichermaßen etwas über die Heilige Schrift und über die Natur lernen. Lauschige Sitzplätze laden aber auch zum Innehalten und Beten ein. Der Garten in der Rottenbucher Straße 14 ist ganztägig frei zugänglich.

Mehr Informationen zum Bibelgarten in Osterzell.

Radersdorf/Kühbach(Aichach-Friedberg): Eintauchen ins meterhohe Maisfeld

Johann Tyroller aus Radersdorf baut seit 2003 jedes Jahr ein 2,41 Hektar großes Maislabyrinth. Foto: Tim Tyroller

Seit 2003 verwandelt Johann Tyroller jedes Jahr sein Maisfeld im Kühbacher Ortsteil Radersdorf in ein riesiges Labyrinth. 2,4 Hektar ist das Maisfeld groß. Die Wegstrecke im Labyrinth beträgt rund 2,5 Kilometer, auf denen zahlreiche Fragen für Erwachsene und Kinder verteilt sind. Je nach Saison kommen schon einmal 20.000 Besucherinnen und Besucher in den kleinen Ortsteil. Für Familien gibt es zudem einen großen Spielplatz vor dem Maisfeld. Das Feld hat Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Infos zu Preisen, Eintritt und Fotoeindrücke gibt es hier.

Ulm/Neu-Ulm: Mit dem Spatz durch die Doppelstadt

Mit dem Spatz über die Donau schippern. Foto: Alexander Kaya

Die Geschichte vom schlauen Spatzen zählt zu den Ulmer Legenden. Eine Legende etwas anderer Art ist der „Ulmer Spatz“. Das kleine Motorschiff wurde 1933 erbaut und feiert somit bald den 90. Geburtstag. Seit 1968 schippert der Spatz auf der Donau und wird mittlerweile als Inklusionsprojekt der Lebenshilfe Donau-Iller betrieben. 60 Minuten dauert eine Rundfahrt in etwa und bringt den Besuchern die Doppelstadt Neu-Ulm und Ulm aus einer ganz neuen Perspektive näher. Das Schiff ist barrierefrei.

Mehr Informationen rund um eine Rundfahrt mit dem Ulmer Spatz.

Utting a. Ammersee (Landsberg am Lech): Vom Labyrinth zum Kletterschiff

Das Labyrinth Ex Ornamentis wächst jedes Jahr in Utting am Ammersee. Foto: Corinne Ernst

Gleich zwei Attraktionen hat die Ammerseegemeinde Utting im Angebot. Seit 1999 gibt es das beliebte Labyrinth Ex Ornamentis. Etwa 350.000 Pflanzen wurden auf 18.000 Quadratmetern gesetzt. Die Wege sind zusammen etwa 3,1 Kilometer lang. Als Motiv wurde heuer die Weltkugel samt einer Friedenstaube gewählt. Wer sich danach auch noch sportlich betätigen möchte, kann in den nahen Hochseilpark weiterfahren und auf einem Piratenschiff herumklettern.

Mehr Infos zum beliebten Labyrinth "Ex Ornamentis" oder zum Hochseilgarten mit Piratenschiff.

Weiler-Simmerberg (Lindau): Unterwegs mit Räuber Kasimir

In den Sommerferien können Familien sich mit Räuber Kasimir beschäftigen. Foto: Laura Wiedemann

Ein verschmitzt grinsender Mann mit grauem Bart weist Besucherinnen und Besuchern den Weg: Der Räuber Kasimir führt die Kinder an zehn Stationen durch den nach ihm benannten Spieleweg. Eine Kugelbahn, ein Baumhaus, eine extra lange Rutsche und vieles mehr erwartet die Kinder auf einer Strecke von zwei Kilometern. Ein Teil des Weges führt durch die Hausbachklamm. Hier kann man noch weiterwandern: auf Pfaden, über Brücken, vorbei an kleinen Wasserfällen und schönen Aussichten.

Mehr Informationen über den Abenteuer-Lernpfad.

Wertingen (Dillingen a. d. Donau): Radios und Telefone aus alten Zeiten

Im Radio- und Telefonmuseum Wertingen gibt es alte Schätze zu bewundern. Foto: Marcus Merk

Wohin das Auge blickt, wohin die Ohren hören – im Radio- und Telefonmuseum in Wertingen gibt es viel zu entdecken. Rund 700 Exponate, darunter Grammolas, Radiodetektoren, Röhrenradios, Musik–Fernsehtruhen, Tonbänder und vieles mehr werden hier in sechs Räumen in der Fère-Straße 1 präsentiert und vorgeführt. Zudem finden regelmäßig Vorträge statt. Jeden dritten Sonntag des Monats ist das Museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei – Führungen sind nach Absprache unter 08272/84-196 möglich.

Mehr Informationen zum Radio- und Telefonmuseum Wertingen.